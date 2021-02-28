مسابقه قرآنی «پرتو نور» ویژه طلاب و مبلغان دینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با همکاری میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، جهت تشویق طلاب و مبلغین، در گام اول با هدف مهجوریت زدایی از آموزه‌های سیاسی و اجتماعی قرآن کریم و شناخت دقیق و کامل این کتاب هدایت بخش، مسابقه "پرتو نور" را بین طلاب و مبلغان علوم دینی برگزار می‌کند.

گفتنی است تمام پرسش‌های مسابقه از متن آیات قرآن تهیّه شده است و شرکت‌کنندگان عزیز می‌توانند با مراجعه به قرآن و تأمّل در آیات الهی پاسخ آن را دریافت نمایند.

زمان برگزاری این مسابقه از ۱۰ الی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ می‌باشد.

شایان ذکر است به نفرات برتر این مسابقه، جوایزی نقدی اهدا خواهد شد؛

۳ نفر اول هرکدام ۵۰۰ هزار تومان

۳ نفر دوم هرکدام ۴۰۰ هزار تومان

۳ نفر سوم هرکدام ۳۰۰ هزار تومان

۶۰ نفر چهارم هرکدام ۱۰۰ هزار تومان

علاقمندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ به سایت www.balagh.ir مراجعه نمایند.

این مسابقه به صورت مجازی و در قالب ۲۰ سوال در زمان ۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.