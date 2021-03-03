علی عطایی مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران درباره برنامههای مدنظر این مرکز در حوزه تئاتر برای سال ۱۴۰۰، به خبرنگار مهر گفت: برای حوزه نمایش در سال آینده چند کار مشخص را پیگیری میکنیم. یکی از مهمترین کارهایی که پیگیر آن هستیم و روال اداریاش در حال طی شدن است، تأسیس و راه اندازی خانههای نمایش در هر کدام از مناطق ۲۲ گانه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در شهر تهران است. طی این کار در هر محله و منطقه یک استعدادیابی محلی از علاقهمندان به حوزه نمایش انجام میشود. افراد برگزیده تحت آموزش قرار میگیرند و با افراد آموزش گرفته گروههای هنری و اجرایی تشکیل میشود تا این گروهها با توجه به مقتضیات محله و منطقه خود گونههای مختلفی از اجرا را به صحنه خواهند برد و سلایق مختلفی را پوشش خواهند داد.
وی توضیح داد: این خانههای نمایش میتوانند محل مناسبی برای ارتباط مراکز فرهنگی و هنری ما نظیر فرهنگسراها و خانههای فرهنگ با مردم، رفت و آمد مردم به ویژه جوانها به یک بهانه هنری به این مراکز و پر کردن اوقات فراغت خود با انجام یک کار با ارزش هنری. ضمن اینکه مراکز فرهنگی و هنری ما از این طریق میتوانند ارتباطی فرهنگی و هنری با مراکز نظیر خود یا دیگر مراکز در منطقه نظیر مدارس، ادارات مختلف و سراهای محله برقرار کنند.
ایده آل ما این است که در هر منطقهای گروههایی را با استفاده از شیوههای نوی اجرایی مثل شورایی و تعاملی تشکیل بدهیم تا عدهای تسهیل گر اجتماعی آگاه، کاربلد و پرورده در مناطق داشته باشیم عطایی با بیان اینکه ایده آل ما این است که در هر منطقهای گروههایی را با استفاده از شیوههای نوی اجرایی مثل شورایی و تعاملی تشکیل بدهیم تا عدهای تسهیل گر اجتماعی آگاه، کاربلد و پرورده در مناطق داشته باشیم، افزود: این افراد میتوانند در مورد مسائل مختلف شهری، فرهنگی و اجتماعی مناطق خود گفتگوهایی را میان مردم و مسئولان محلی یا منطقهای شکل بدهند.
مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران تأکید کرد: هویت بخشی فرهنگی و هنری به نوجوانان و جوانانی که آموزش میبینند نکتهای است که به آن توجه میکنیم زیرا میدانیم که نیاز امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان ما است.
وی درباره اینکه برنامه ریزی برای خانه نمایش به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت در نظر گرفته شده، توضیح داد: ما برای خانههای نمایش هم زمانبندی خاص و هم برنامه آموزشی تدارک دیدهایم. تصمیم داشتم برنامه آموزشی در سال ۹۹ داشته باشیم که به دلیل شرایط و محدودیتهای کرونایی این برنامه مدام به تعویق افتاد. تیمی که برای پیدا کردن شیوهها و طرح درسهای مورد نظر انتخاب کرده بودیم از تحصیلکردگان، استادان و فعالان حرفهای تئاتر هستند. بیشتر کارشناسان و کارشناس مسئولان هنری ما که در مناطق مختلف سازمان مشغول به کار هستند نیاز به گذراندن این دورههای آموزشی دارند و جامعه هدف اصلی آموزشهای اولیه ما هستند زیرا قرار است استعدادیابی و هدایت آموزشی استعدادهای محلی را بر عهده داشته باشند.
عطایی معتقد است دورههای استعدادیابی و آموزشی استعدادهای محلی و منطقهای تمام شدنی نیست و همیشه میتواند به صورت ترمی برگزار شود تا استعدادهای جدید شناسایی شوند و آموزش ببینند، گروههایی نیز که به عنوان گروههای نمایشی شکل گرفته و فعالیت میکنند، میتوانند با حضور افراد جدید ترمیم شوند یا گروههای موازی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه یک سیستم نظارتی و هدایتی در مدیریت هنرهای نمایشی سازمان بر این روند در نظر گرفته میشود تا در پایان هر فصل عملکرد خانههای نمایش را مورد بررسی قرار دهد، ادامه داد: قصد داریم در پایان هر سال نیز جشنوارهای با حضور آثار تولیدی این خانههای نمایش برگزار کنیم.
این هنرمند عرصه تئاتر درباره هدف از تشکیل خانههای نمایش در مناطق مختلف شهر تهران، یادآور شد: هدف اصلی از تشکیل خانههای نمایش، ساختاربخشی به سیستم تولید و آموزش نمایش در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است تا همیشه وجود داشته باشد و هیچوقت تعطیل نشود.
عطایی با اشاره به اینکه کار خانههای نمایش در مناطق بسیار وابسته به میزان فعالیت و همکاری مدیران فرهنگی و هنری و همکاران فعال در مناطق است، افزود: به همین منظور سعی میکنیم در ابتدا کارمان را با مناطقی که بیشترین امکان را برای این فعالیت دارند یا فعالتر هستند، شروع و آنها را به عنوان نمونه و الگو به همکاران مناطق دیگر معرفی کنیم.
وی درباره دیگر فعالیتهای مدنظر در سال ۱۴۰۰، گفت: کار دیگری که علیرغم شرایط اقتصادی رقم خورده توسط کرونا به آن فکر میکنیم، برپایی جشنواره تئاتر شهر است که به نوعی میراث فرهنگی و هنری سازمان ما است و پیش از این دورههای خوبی از آن برگزار شده است. اگر امکانات مالی فراهم شود برگزاری جشنواره تئاتر شهر در سال ۱۴۰۰ از دیگر برنامههای مدنظر ما خواهد بود.
بخش آموزش با برگزاری دورههای تخصصی و ارتقای سطح آموزش تئاتر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و همچنین بحث آموزش همکاران مان در مناطق ۲۲ گانه تا اشراف، آگاهی و همراهی بیشتری با فعالیتهای نمایشی داشته باشند مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری با بیان اینکه پیش از اینکه کرونا در کشور و شهر تهران شیوع پیدا کند، بیشترین مخاطب تئاتر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران کودکان بودند، اظهار کرد: از زمان حضورم در مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به این موضوع فکر کردم که هم سطح اجرایی و هم سطح عوامل تولید آثار کودک ارتقا ببخشیم. بخشی از این ارتقا را از طریق آموزش در خانههای نمایش پیگیری خواهیم کرد و بخشی نیز با برپا کردن مسابقه نمایشنامه نویسی کودکان با عنوان «کودک و شهر» انجام خواهد شد. به این طرح نگاهی بلند مدت داریم؛ در ابتدا این مسابقه برگزار میشود و متنهای برگزیده انتخاب و حمایت میشوند تا به شکل چرخشی در تمام مراکزمان اجرا شوند.
عطایی تأکید کرد: بخش آموزش با برگزاری دورههای تخصصی و ارتقای سطح آموزش تئاتر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و همچنین بحث آموزش همکاران مان در مناطق ۲۲ گانه تا اشراف، آگاهی و همراهی بیشتری با فعالیتهای نمایشی داشته باشند.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: خیلی از اهالی تئاتر میتوانند به فرهنگسراهای مناطق محل سکونت خود مراجعه کنند و اگر آن مکانها را مناسب فعالیت خود بدانند، با مدیران مناطق هماهنگ شوند تا هم در بحث آموزشی و هم در بحث فعالیتهای اجرایی از این مراکز استفاده کنند. بسیاری از مراکز ما نظیر باغ موزه قصر امکان اجرای تئاترهای محیطی را دارند که در شرایط کرونایی موجود میتوان بهترین استفاده را از این فضاها داشت. اگر گروه یا هنرمند احساس میکند که به هر کدام از فضاهای مدنظر احتیاج دارد میتواند به مدیریت فرهنگی و هنری مناطق یا مدیریت هنرهای نمایشی سازمان مراجعه کند تا بتوانیم هماهنگی لازم برای استفاده از امکانات فضای مدنظر را انجام دهیم.
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