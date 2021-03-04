یاری درختان به معیشت مردم/کاشت یک میلیون درخت مثمر در سراسر ایران

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: درختکاری که یکی از سنت‌های حسنه‌ای است که هرساله مقام معظم رهبری در نیمه اسفندماه و هفته منابع طبیعی به آن می‌پردازد و آنچنان در میان مردم جای باز کرده است که شاهد بروز یک نهضت عمومی در این زمینه هستیم. در این میان گروه‌های جهادی هم سعی کرده‌اند پرچم دار این حسنه باشند، یکی از مهمترین این گروه‌های مردمی و جهادی «پویش مردمی درخت یاری» است که یک حرکت مردمی درجهت فرهنگ سازی کاشت درخت‌های مثمر و بومی و حذف درختان مضر برای محیط زیست است که با هدف کمک به اقشار کمتر برخوردار سعی می‌کند تا ثمرات این درخت کاری را با کمک درخت یاران به دستان این عزیزان برساند. در این پویش هر فرد یا گروهی می‌تواند با تهیه و کاشت درختان مثمر در به نتیجه رسیدن این هدف بزرگ گامی کوچک اما مهم بردارد.

محمد ناصری فر مسئول هنری و رسانه‌ای پویش درخت یاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این پویش مردمی سالهاست در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کند و تصمیم گرفته است میان محیط زیست و معیشت مردم با کاشت درختان مثمر یک رابطه مثبت ایجاد کند، گفت: با این هدف جمعیت درخت یاران در مسیر کاشت یک میلیون درخت مثمر و بومی تا ۵ سال آینده برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: این حرکت جهادی با همراهی هیئات، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف مردمی بخصوص اقشار کمتر برخوردار انجام می‌گیرد.

ناصری فر شیوه کار این پویش را در اختیار قرار دادن گونه‌های بومی و مثمر منطبق با شرایط اقلیمی هر منطقه ایران به داوطلبان عنوان کرد و گفت: حمایت‌های این مجموعه از درخت یاران را بر اساس امضای یک تفاهم نامه مکتوب است و در این تفاهم نامه تاکید می‌شود که نگه داری از درختان کاشته شده از کاشت آن مهمتر است به همین دلیل پس از مرحله کاشت هم بر نحوه نگه داری از گونه‌های کاشته شده نظارت داریم.

ناصری افزود: درخت یاران حتماً احراز صلاحیت می‌شوند و در نحوه آبیاری و نگهداشت کاملاً توجیه می‌شوند و طی دوره ۵ ساله بر کار آنها نظارت صورت می‌گیرد.

وی درخصوص نحوه رسیدن این محصول به دست نیازمندان و برنامه‌های تأمین معیشت پویش از طریق درختکاری گفت: در تفاهم نامه‌ای که با درخت یاران به امضا می‌رسد، قید شده است که ۱۰ درصد از محصول درختان به نیازمندان اختصاص می‌یابد و مابقی محصول آن متعلق به خود شخص است. و به این طریق مسئولیت پذیری در قابل نگهداشت درختان هم جدی تر می‌شود.

ناصری فر یادآور شد: در انتخاب درختان از یک گروه متخصص کمک گرفته شده تا درختان مهاجم و غیربومی وارد عرصه‌های شهری و طبیعی کشور نشود، حتی در برخی از مناطق پیش از کاشت درختان گونه‌های بومی مهاجم را قطع می‌کنیم تا به درختان بومی کاشته شده آسیبی وارد نکنند و کمکی به حفظ محیط زیست کرده باشیم.

از جمله حامیان پویش درخت یاری بنیاد علوی است و این پویش تاکنون در ۱۶ استان کشور موفق به کاشت ۷۷,۲۹۰ درخت شده‌است که این درختان ۸۵۶ خانواده را بهره مند کرده است.