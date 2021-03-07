«جو بایدن» چیزی برای فلسطینیان ندارد/ تقویت صهیونیسم در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی «ال سالتو دیاریو» مطلبی را در خصوص سیاست‌های «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود آورده است: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به سیاست‌های بایدن نگاه کنیم، می‌بینیم که او اساساً چیزی برای فلسطینیان ندارد. سیاست واشنگتن در دوره بایدن همچنان مبتنی بر حمایت از اسرائیل است.

این روزنامه غربی در ادامه مطلب خود تأکید کرده است: سیاست رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا مبتنی بر تقویت توان نظامی تل آویو و حمایت از منافع آن باقی خواهد ماند و دستخوش تغییر نخواهد شد.

روزنامه مذکور همچنین تصریح کرده است: برخی امیدوار بودند که باید در قامت جبران اشتباهات دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ بر آید اما اکنون همگان متوجه شدند که چنین تفکری، اشتباه بوده است. یک واقعیت وجود دارد و آن، این است که سیاست جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا در قبال فلسطین و اسرائیل یکسان است.

پیشتر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بیانیه‌ای را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا صادر کرد. این جبهه در بیانیه خود تأکید کرد: پیروزی جو بایدن تغییر محسوسی در قبال حقوق ملت فلسطین ایجاد نمی‌کند.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین همچنین در بیانیه خود آورد: رئیس جمهور آمریکا چه دموکرات باشد و چه جمهوری خواه، این موضوع تأثیری بر مسأله فلسطین نخواهد داشت. بایدن هم به مسیر رؤسای جمهور گذشته از جمله رؤسای جمهور دموکرات آمریکا ادامه خواهد داد؛ بنابراین باید منتظر حمایت مطلق او از رژیم صهیونیستی نیز بود.