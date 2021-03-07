انعقاد توافقنامه دریایی میان آنکارا- قاهره

به گزارش خبرگزاری هر به نقل از روزنامه دِیلی صباح، «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز یکشنبه از تلاش کشورش برای بهبود روابط با مصر خبر داد.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: تماس‌هایی با وزارت اطلاعات و خارجه مصر بر قرار کرده‌ایم. من تماس‌هایی را با «سامح شکری» داشتم. ما در جریان نشست‌های سازمان ملل متحد درباره چگونی گسترش روابط صحبت کردیم. ما می‌توانیم یک توافقنامه دریایی با هم منعقد کنیم.

این در حالیست که خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: ارزش‌های مشترک تاریخی و فرهنگی با مصر داریم. با فعال کردن این ارزش‌ها احتمالاً تحولات متفاوتی در روزهای آینده روی خواهد داد.

وی در ادامه پیرامون تنش‌ها در مدیترانه شرقی نیز گفت: خواستار حل و فصل مشکلات در چارچوب قوانین بین‌المللی، مذاکره و روابط خوب همسایگی هستیم. آنکارا آماده مذاکرات در این باره است.

گفتنی است که دلیل اصلی شدت گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.