ضرورت تأسیس خانه ریاضی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک اظهار کرد: تأسیس خانه ریاضی در استان مرکزی، از جمله مصوبه‌های شورای آموزش و پرورش در سال گذشته است که باید مشکلاتی که مانع تأسیس این گونه مراکز است مرتفع شود.

ساخت ۶۰۰۰ مسکن برای فرهنگیان استان مرکزی

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: فراخوان انعقاد قرارداد با پیمانکار برای ساخت ۶ هزار مسکن فرهنگیان به زودی اعلام و آغاز می‌شود تا به این نحو بخشی از نیاز مسکن فرهنگیان استان مرکزی برطرف شود.

وی بیان کرد: با توجه به کمبود مسکن در شهر اراک، بخشی از مسکن مورد نیاز فرهنگیان در شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر نیز تأمین خواهد شد.