وقوع ۴ انفجار مهیب در گینه استوایی/۲۰ تن کشته و ۴۰۰ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌ها از وقوع ۴ انفجار مهیب در یک پایگاه نظامی در گینه استوایی خبر می‌دهند.

به گزارش رویترز، انفجارهای مذکور امروز یکشنبه در یک پایگاه نظامی در شهر «باتا» (Bata) روی داده است.

تلویزیونی محلی گینه استوایی مردمی را نشان می‌دهد که در حال بیرون آوردن اجساد از زیر آوار هستند.

طبق اعلام خبرگزاری رویترز، تعدادی از اجساد در حالی که در کاور پیچیده شده‌اند، قابل مشاهده هستند.

خبرگزاری دیلی صباح ترکیه در گزارشی به نقل از شبکه تلویزیون ملی گینه استوایی اعلام کرد که در این رشته انفجارها دست کم ۲۰ تن کشته و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

رئیس جمهور گینه استوایی نیز در بیانیه‌ای که از تلویزیون ملی این کشور پخش شد، اعلام کرد که دلیل وقوع این انفجارها، سهل انگاری در استفاده از دینامیت در این پایگاه بوده است.