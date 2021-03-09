به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در یک نشست مشترک اظهار کرد: زندان به عنوان یکی از اجزای پیکره قضائی بسیار مهم است و هرگونه خدمت به زندانیان که وظیفه شرعی ماست، نزد خداوند متعال ماجور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: رسیدگی به امور زندانیان، عبادت محض است و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است و باید از تمام امکانات، تأسیسات حقوقی، ارفاقات و ظرفیت‌ها برای گره گشایی از مشکلات قضائی زندانیان بهره گیری کنیم.

وی تاکید کرد: با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، روند پایش باید سرعت بیشتری به خود گرفته و با هم افزایی، جلسات و گفتگوها تا جایی که می‌توانیم با کار جهادی، زندانیان را آزاد یا به مرخصی اعزام کرده، یا حتی از پابندهای الکترونیکی استفاده شود.

حسن بابایی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: در اجرای طرح پایش قضائی زندانیان، نیکوکاران نیز به میدان آمده و بدهی ۲۵۰ نفر از زندانیان را پرداخت کردند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور، سیستم ملاقات الکترونیکی نیز در زندان‌های استان تهران راه اندازی شد، که زندانیان می‌توانند خارج از وقت دادرسی، با مراجع قضائی ارتباط داشته باشند، که موجب تسریع در روند رسیدگی‌های قضائی است.

سید حشمت الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران در ادامه این جلسه اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت‌ها از سوی دادگستری، طی چهار ماه اخیر که از آغاز دادرسی الکترونیک می‌گذرد، تعداد ۱۰ هزار و ۴۹۵ مورد جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی برگزار شده و به این صورت، آمار روزانه اعزام زندانیان به مراجع قضائی کمتر از ۱۰۰ نفر هستند.

وی در پایان عنوان کرد: در پایش‌های قضائی صورت گرفته، بسیاری از زندانیان تعیین تکلیف شده و تعداد متهمان کاهش چشمگیری داشته است.