به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کربی» سخنگوی پنتاگون شامگاه سه شنبه (به وقت واشنگتن) در یک نشست خبری اعلام کرد که «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا به زودی تصمیم در مورد ادامه حضور نیروهای گارد ملی آمریکا برای حراست از کنگره را اعلام می‌کند.

در پی حمله هواداران «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا به عمارت کنگره در روز ششم ژانویه و غارت و تخریب بخش‌هایی از این ساختمان، هم اکنون هزاران نیروی گارد ملی آمریکا برای حراست از کنگره فدرال واقع در شهر واشنگتن دی سی با نیروهای پلیس محلی همکاری می‌کنند. آخرین مهلت حضور نیروهای گارد ملی در محوطه کنگره روز دوازدهم مارس (جمعه آینده) به پایان می‌رسد، اما پلیس کنگره خواستار تمدید ۶۰ روزه آن شده است.

کربی در سخنان خود گفت که این درخواست برای شمار کمتری از نیروهای گارد ملی (کمتر از ۵۰۰۰ نیروی فعلی) است. طبق گزارش رسانه‌ها، پلیس کنگره خواستار حضور ۲،۲۰۰ نیروی گارد ملی برای حراست از کنگره شده است.