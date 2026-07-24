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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

ربانی: تقابل با ایران هزینه‌های سنگینی را بر کاخ سفید تحمیل می‌کند

ربانی: تقابل با ایران هزینه‌های سنگینی را بر کاخ سفید تحمیل می‌کند

محلات- امام جمعه محلات گفت: اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از آنکه برای ایران هزینه‌ساز باشد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سنگینی بر کاخ سفید تحمیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه محلات، با تأکید بر اینکه مهم‌ترین پیام نماز جمعه دعوت به تقوا و پرهیزگاری است، اظهار کرد: توصیه به تقوا از ارکان اصلی خطبه‌های نماز جمعه و سفارش همیشگی خداوند به همه پیروان ادیان الهی است و تکرار این توصیه در هر هفته، نشان‌دهنده اهمیت تقوا به‌ویژه در مسائل اجتماعی است.

امام جمعه محلات با گرامیداشت یاد شهدای محراب گفت: پنجم مرداد، سالروز برگزاری اولین نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران است و شهدایی از جمله آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله مدنی، آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله صدوقی و آیت‌الله اشرفی اصفهانی، تنها به جرم روشنگری و انجام وظیفه الهی خود به دست منافقین ترور شدند، همچنین یاد شهدای ستاد نماز جمعه محلات و مرحوم آیت‌الله مقدسی، امام جمعه فقید محلات را گرامی می‌داریم.

حجت الاسلام ربانی افزود: نماز جمعه آثار و برکات فراوانی دارد و نباید این فرصت ارزشمند را از دست داد، روایات بسیاری مردم را به حضور در این فریضه الهی تشویق کرده‌اند و هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود، دارای پاداش و ثواب الهی است.

وی با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد، این عملیات را نمادی از «بعثت مردمی» دانست و تصریح کرد: پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، دشمنان تصور کردند جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده است، اما با پیام امام خمینی(ره)، مردم به‌صورت گسترده راهی جبهه‌ها شدند و در کنار ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مردمی، نقشه های دشمن را خنثی کردند.

امام جمعه محلات، وحدت و همدلی نیروهای مسلح و حضور گسترده مردم را عامل اصلی شکست منافقین و رژیم بعث عراق در عملیات مرصاد عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که آن روز حضور مردم توطئه دشمن را ناکام گذاشت، امروز نیز انسجام و اتحاد ملی مهم‌ترین عامل اقتدار کشور است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی افزود: شایسته است مردم ضمن برگزاری باشکوه مراسم اربعین، جهت تداوم اجتماعات شبانه تلاش کنند، چرا که این حضور حماسی مردم، تضمینی برای امنیت کشور و عاملی برای ناامیدی دشمنان است.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا تصریح کرد: آمریکا و دشمنان مستکبر از طریق حملات محدود نظامی به ویژه در جنوب کشور، راه اندازی و تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی، فشارهای اقتصادی، حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و تلاش برای ایجاد دوگانگی در داخل کشور، به دنبال تضعیف انسجام ملی هستند.

امام جمعه محلات اظهار کرد: هدف دشمن ایجاد شکاف میان مردم و القای دوگانه‌هایی همچون معیشت یا مقاومت است، در حالی که تجربه‌های گذشته نشان داده اعتماد به وعده‌های آمریکا نتیجه‌ای که به نفع مردم و کشور باشد در پی نداشته است.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر اینکه هزینه‌های اقدامات آمریکا بیش از هزینه‌های جمهوری اسلامی است، افزود: همانطور که شاهد هستیم با بسته بودن تنگه هرمز و مقاومت ایران افزایش هزینه‌های نظامی، فشارهای اقتصادی، تلفات انسانی و پیامدهای سیاسی این اقدامات خصمانه علیه کشور ایران، بیش از هر چیز متوجه خود آمریکا و متحدانش خواهد بود.

امام جمعه محلات بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی، حضور مردم در صحنه، پیگیری خونخواهی شهدای کشور و رهبر شهید و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: حفظ همبستگی و مقاومت، مهم‌ترین راهبرد برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

کد مطلب 6897254

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