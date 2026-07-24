به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه محلات، با تأکید بر اینکه مهمترین پیام نماز جمعه دعوت به تقوا و پرهیزگاری است، اظهار کرد: توصیه به تقوا از ارکان اصلی خطبههای نماز جمعه و سفارش همیشگی خداوند به همه پیروان ادیان الهی است و تکرار این توصیه در هر هفته، نشاندهنده اهمیت تقوا بهویژه در مسائل اجتماعی است.
امام جمعه محلات با گرامیداشت یاد شهدای محراب گفت: پنجم مرداد، سالروز برگزاری اولین نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران است و شهدایی از جمله آیتالله قاضی طباطبایی، آیتالله مدنی، آیتالله دستغیب، آیتالله صدوقی و آیتالله اشرفی اصفهانی، تنها به جرم روشنگری و انجام وظیفه الهی خود به دست منافقین ترور شدند، همچنین یاد شهدای ستاد نماز جمعه محلات و مرحوم آیتالله مقدسی، امام جمعه فقید محلات را گرامی میداریم.
حجت الاسلام ربانی افزود: نماز جمعه آثار و برکات فراوانی دارد و نباید این فرصت ارزشمند را از دست داد، روایات بسیاری مردم را به حضور در این فریضه الهی تشویق کردهاند و هر گامی که به سوی نماز جمعه برداشته شود، دارای پاداش و ثواب الهی است.
وی با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد، این عملیات را نمادی از «بعثت مردمی» دانست و تصریح کرد: پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، دشمنان تصور کردند جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده است، اما با پیام امام خمینی(ره)، مردم بهصورت گسترده راهی جبههها شدند و در کنار ارتش، سپاه، بسیج و سایر نیروهای مردمی، نقشه های دشمن را خنثی کردند.
امام جمعه محلات، وحدت و همدلی نیروهای مسلح و حضور گسترده مردم را عامل اصلی شکست منافقین و رژیم بعث عراق در عملیات مرصاد عنوان کرد و گفت: همانگونه که آن روز حضور مردم توطئه دشمن را ناکام گذاشت، امروز نیز انسجام و اتحاد ملی مهمترین عامل اقتدار کشور است.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی افزود: شایسته است مردم ضمن برگزاری باشکوه مراسم اربعین، جهت تداوم اجتماعات شبانه تلاش کنند، چرا که این حضور حماسی مردم، تضمینی برای امنیت کشور و عاملی برای ناامیدی دشمنان است.
وی با اشاره به اقدامات آمریکا تصریح کرد: آمریکا و دشمنان مستکبر از طریق حملات محدود نظامی به ویژه در جنوب کشور، راه اندازی و تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی، فشارهای اقتصادی، حمایت از گروههای ضدانقلاب و تلاش برای ایجاد دوگانگی در داخل کشور، به دنبال تضعیف انسجام ملی هستند.
امام جمعه محلات اظهار کرد: هدف دشمن ایجاد شکاف میان مردم و القای دوگانههایی همچون معیشت یا مقاومت است، در حالی که تجربههای گذشته نشان داده اعتماد به وعدههای آمریکا نتیجهای که به نفع مردم و کشور باشد در پی نداشته است.
حجت الاسلام ربانی با تأکید بر اینکه هزینههای اقدامات آمریکا بیش از هزینههای جمهوری اسلامی است، افزود: همانطور که شاهد هستیم با بسته بودن تنگه هرمز و مقاومت ایران افزایش هزینههای نظامی، فشارهای اقتصادی، تلفات انسانی و پیامدهای سیاسی این اقدامات خصمانه علیه کشور ایران، بیش از هر چیز متوجه خود آمریکا و متحدانش خواهد بود.
امام جمعه محلات بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی، حضور مردم در صحنه، پیگیری خونخواهی شهدای کشور و رهبر شهید و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: حفظ همبستگی و مقاومت، مهمترین راهبرد برای خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
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