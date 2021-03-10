برگزیدگان جشنواره «مهرسلامت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت»، آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» شامگاه سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه با حضور سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، عبدالحسینی مدیر سازمان صدا و سیمای استان اصفهان، سید حسین رضازاده مدیرعامل مجمع خیرین سلامت و رئیس جشنواره، سید مهدی سیدین‌نیا دبیر جشنواره و جمعی از اهالی هنر و خیرین در سالن ابن‌سینا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. سپس مجری این مراسم ضمن خوش آمدگویی به حضار از علی سلیمان نژاد؛ قائم مقام مجمع خیرین سلامت اصفهان دعوت کرد تا به روی صحنه بیاید.

پرستاران و پزشکان هنرمندان جبهه سلامت هستند

در ادامه علی سلیمان‌نژاد قائم مقام مجمع خیرین سلامت استان اصفهان، طی سخنانی گفت: از همه عزیزانی که دل و قلبشان برای سلامت مردم می‌تپد ممنونم. یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور ما می‌گذرد. به نظرم اولین هنرمندان، پرستاران و پزشکانی بودند که در عرصه سلامت از خود گذشتگی کردند وعده‌ای از آنها به شهادت رسیده و عده‌ای دیگر دردها و رنج‌های فراوانی را متحمل شدند. این یک سال پر مشقت بر ما گذشت. عده زیادی از عزیزانمان را از دست دادیم، اما این سختی میدان آزمایشی بود برای مردم ما که همه با هم به صحنه آمدند، بویژه خیرین سلامت که آماده پذیرش بیماران نیازمند بودند و آنها را درمان کردند.

وی ادامه داد: در زمان تصدی آقای رضایی استاندار وقت که رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز بود، مجمعی با حضور جمعی از روسای پزشکی استان راه‌اندازی شد به نام مجمع خیرین دانشگاه حضرت ولی عصر (عج) که با برگزاری جلساتی نتایج بسیار خوبی بدست آمد. هر روز رییس یک بیمارستان در این جلسات شرکت و مشکلات را مطرح می‌کرد و خیرین به لطف خداوند مشکلات را برطرف می‌کردند و طرح توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

جایگاهی برای انسجام همه خیرین

سلیمان نژاد افزود: به دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۸۷، مرحوم نیری به عنوان مدیر کل مجمع خیرین کشور انتخاب شد. وی در کلامی ساده چندین بار مطرح کردند که مقام معظم رهبری به من فرمودند این مجمع جایگاهی که سبب انسجام همه خیرین شود را ندارد. وی آغاز به کار کردند و نماینده‌ای فرستادند تا مجمع خیرین استان تشکیل شود. در آن زمان دکتر شیرانی به این نتیجه رسید که کار مجمع خیرین حضرت ولی عصر (عج) دانشگاه همین کار مجمع خیرین است.

وی ادامه داد: در نهایت مقرر شد که این مجمع به مجمع خیرین استان اصفهان تغییر نام دهد. در ادامه اعضا انتخاب و شروع به کار کردند. در سال ۱۳۸۸ در موزه چهلستون اولین همایش کشوری برگزار شد و کلیه خیرین کشور در این مراسم حضور یافتند. بعد از آن همایش نتایج بسیار خوبی به دست آمد. در سال ۹۱ دومین جشنواره تجلیل از خیرین عرصه سلامت را در سپاهان شهر برگزار کردیم که کلیه مسئولین کشوری و وزیر بهداشت و خیرین در این مراسم حضور یافتند.

وی گفت: همایش بعدی تجلیل از خانواده عزیزانی بود که عزیز خود را به دلیل مرگ مغزی از دست داده و اعضای او را اهدا کردند که در همین سالن ما از آنها تقدیر کردیم. یکی از اهداف مجمع خیرین سلامت کشور و در نهایت مجمع خیرین استان اصفهان ترغیب و تشویق خیرین عزیز است. کلیه کسانی که از آنها تجلیل شد یا خود و یا فرزندان وبستگانشان بعد از مراسم کارهای خیر بسیاری در این عرصه انجام دادند.

قائم مقام مجمع خیرین استان اصفهان، در خاتمه بیان کرد: امشب اختتامیه دومین جشنواره «مهر سلامت» است و من از همه هنرمندانی که با هنر، قلم و تصویرشان توانستند کاری کنند که خیرین تشویق به این امر خیر شوند، تقدیر و تشکر می‌کنم. هنرمندی که با دوربین و نگاه خود مردم را به کمک به بیماران دعوت و تشویق می‌کند، جای ستودن دارد.

سید حسین رضازاده، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت اصفهان و رییس این دوره از جشنواره دومین سخنران این مراسم گفت: مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در راستای انجام وظایف سازمانی خویش یکی از محورهای ماموریت خود را فرهنگسازی و جذب خیرین و تجلیل و تکریم از این بزرگواران قرار داده است.

تاثیر اجتماعی یک حرکت فرهنگی هنری در نظام سلامت

وی گفت: از آنجا که رسانه‌های دیداری همچون سینما و تلویزیون مهم‌ترین ابزار فرهنگی به دلیل جذب اقشار در سنین مختلف است، مجمع تصمیم به برگزاری اولین دوره جشنواره فیلم کوتاه «مهرسلامت» گرفت و با توجه به موفقیت در اولین دوره در سال ۹۷ که با استقبال جامعه هنری کشور در بخش‌های مستند، داستانی، فیلمنامه و دانش آموزی همراه شد و تاثیر اجتماعی این حرکت فرهنگی در نظام سلامت، مجمع خیرین بنا به پیشنهاد اداره کل اطلاع رسانی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری دومین دوره با شعار «هر ایرانی یک مهرورز سلامت» کار خود را در تیرماه ۹۸ آغاز کرد.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت اصفهان و رییس این دوره از جشنواره بیان کرد: لازم می‌دانم به عنوان رییس جشنواره از عزیزانی که در این مدت با حمایت‌های بی دریغ خود از برگزاری این حرکت فرهنگی مجدانه حمایت کردند، تقدیر و تشکر کنم.

سید مهدی سیدین نیا دبیر جشنواره و معاون سیمای مرکز استان اصفهان و سخنران بعدی این مراسم بود.

قدردانی از هنرمندانی که در شرایط سخت کرونا همراهی کردند

سیدین نیا گفت: قرار بود آبان ماه اختتامیه جشنواره برگزار شود و حتی وزیر بهداشت به اصفهان سفر کردند، اما با بحرانی شدن بیماری کرونا و با تصمیم ستاد ملی کرونا اختتامیه به تعویق افتاد تا امشب در خدمت شما باشیم. از مسئولین عزیزی که در حوزه‌های مختلف ما را حمایت کردند و همچنین هیات داوران که تلاش بسیاری در حوزه انتخاب و داوری داشتند ممنونم.

وی در ادامه عنوان کرد: از هنرمندانی که به دلیل شیوع کرونا با وجود محدودیت‌ها اثر تولید کردند ممنونم چرا که آماری که ارائه شد به نظرم آمار مناسبی است.

سیدین نیا در خاتمه بیان کرد: ما در حوزه تمدن سازی بحث سخت افزاری و نرم افزاری را داریم، در گذشته تمدن سازی بیشتر سخت افزاری بود و با توجه به بررسی‌ها می‌توان گفت این دوره، دوره تمدن‌سازی نرم افزاری است و صاحبان اندیشه و نخبگان می‌توانند در این زمینه نقش متفاوتی داشته باشند و هنرمندان بسیار می‌توانند در این حوزه نقش آفرینی کنند.

در ادامه نوبت به اهدای جوایز بخش ویژه کرونا رسید که حسن اکلیلی بازیگر، بابک بهداد، علی یوسفی، آرش مجیدی و کیانوش جهانپور به روی صحنه آمدند تا اهدای جوایز را برعهده بگیرند.

در بخش مستند، لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی به فرهاد آیت‌اللهی برای فیلم «مدافعان» تعلق گرفت.

لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی به محمد رفیعی برای فیلم «همه برای هم» اختصاص یافت.

در بخش فیلم داستانی لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی به داریوش کرم پور برای فیلم «فاصله» اهدا شد.

لوح سپاس بعدی جشنواره به همراه جایزه نقدی به اردلان دارآفرین برای فیلم «جبهه مقاومت» رسید.

لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی به میلاد محمدی برای فیلم «تحت تعقیب» اهدا شد و لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی به حسین دارابی برای فیلم «پرستار» تعلق گرفت.

پس از این بخش کیانوش جهانپور رییس شورای سیاست گذاری و رییس مرکز ارتباطات واطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جایگاه آمد و طی سخنانی گفت: ما چه باشیم چه نباشیم این مسیر ادامه خواهد یافت و در دوره‌های آینده نیز این جشنواره برگزار خواهد شد. امروز این رویداد تبدیل به یک برند برای استان اصفهان شده است؛ نمی‌دانم در اصفهان کار خیر از چه وقت شکل گرفت اما قدیمی‌ترین آن در دوران ابن سینا بود که حاکم وقت اصفهان با بنا نهادن اولین دانشگاه پازشکی دنیا در اصفهان یکی از کارهای خیر سلامت را انجام داد، بعدها علاوه بر اصفهان در بغداد نام نیکی از خود در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش و نیکوکاری سلامت به جای نهاد. بنا بود آقای نمکی اینجا حضور داشته باشد که به دلیل برنامه کاری امکان حضور نداشتند، بنابراین پیام وی به جشنواره را قرائت می‌کنم.

هنر هموارکننده مسیر تکامل و تعالی منش نیک‌اندیشی

«واژگان توسعه پایدار در ادبیات سیاستگذاری و حکمرانی، ارتباط تنگاتنگی با سلامت و مشارکت اجتماعی دارد چنان که هریک این دو از شاخص‌های توسعه پایدار و لازمه آن به شمار می‌روند. اجتماعی شدن سلامت به عنوان یک ضرورت و نه فقط یک انتخاب، در راس راهبردها و برنامه‌های نظام سلامت قرار گرفته و تحقق آن از درازنای مشارکت هدفمند و روش‌مند گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی میسر خواهد شد. نهادینه شدن فرهنگ مشارکت مستلزم زبان و گفتمان مشترکی است و زبان هنر به عنوان زبان ارتباط جمعی، با لطافت، نوآوری، الهام بخشی و زیبایی، هموارکننده مسیر تکامل و تعالی منش نیک‌اندیشی و نیکوکاری و جلب و جذب مشارکت اجتماعی وسیع خواهد بود. هنر و صنعت پیشرو و اثرگذار سینما البته در این میان نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد و رویداد جشنواره فیلم «مهر سلامت» با بهره‌گیری از این زمینه هنر اجتماعی، اجتماع هنری فرخنده‌ای است که انتظار می‌رود به عنوان یک فرصت، برای ارتقای جامعه به سوی اهداف عالیه‌ای چون توسعه نیک اندیشی و ترویج نیکوکاری در حوزه سلامت، گام‌های درخوری بردارد، چنان که با حمایت‌های خیرین سلامت و البته استقبال هنرمندان و مدافعان سلامت به نظر می‌رسد در عملکرد اجتماعی و هنر ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است و آنچه در این رویداد عرضه می‌شود به نوعی با مشارکت مخاطبان پدید آمده و از این منظر در نوع خود حتی منحصر به فرد به نظر می‌رسد. حمایت مجمع خیرین سلامت از دست اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری را ارج نهاده و البته رجای واثق دارم این همراهی و هم‌افزایی ارتقای پیوسته و آتیه پایداری برای این نهال نوپای فرهنگی و هنری در این سرزمین رقم خواهد زد.»

نکوداشت کامبوزیا پرتوی

در ادامه نوبت به نکوداشت کامبوزیا پرتوی رسید که با پخش کلیپی از وی همراه بود. زنده یاد پرتوی از اعضای هیات داوران این جشنواره بود، اما متاسفانه به دلیل ابتلا به کرونا در آذرماه تسلیم این بیماری شد و نام و یادش برای همیشه در اذهان جاودان ماند.

محمد گذرآبادی یکی از اعضای داوری بخش فیلمنامه به شکل تصویری پیامی ارسال کرد و گفت: متاسفم که نتوانستم در این مراسم حضور داشته باشم، اما خوشحالم که زحمات نتیجه داد و اختتامیه جشنواره برگزار شد. چندماه پیش به اتفاق ۲ دوست عزیزم آقای فرهودی و زنده یاد پرتوی داوری بخش فیلمنامه را برعهده داشتیم. در طی جلسات بحث‌های بسیاری داشتیم و بسیار آموختم.

شاهد کارهای خلاقانه‌ای بودیم

وی درباره ساختار آثار ارسال شده بیان کرد: من شکل ظاهری و یکنواختی در کارها ندیدم. بهتر است در آینده بتوانیم به فیلمسازان جوان یاد دهیم در یک قالب استاندارد بنویسند، اما در عین حال شاهد کارهای خلاقانه‌ای بودیم. آثار منتخب اختلاف چندانی با آثار دیگر نداشتند. یکی از ویژگی‌های این دوره این بود که شاهد تنوع مضامین و داستان‌ها بودیم که نشان می‌دهد نسل جوانی که تازه قلم به دست گرفته است، دید وسیعی دارد و با دنیا در ارتباط است و می‌شود این را در آثار حس کرد.

وی افزود: موقعیت‌های بسیار متنوعی انتخاب شده بود که به ما این امید را داد که نسل جدید با توجه به دانش وسیعی که نسبت به مقوله فیلمسازی و نویسندگی دارد می‌تواند تنوع شگفت انگیزی به داستان‌ها در سینما بدهد. باید یک مسیر تعریف شده برای این نسل وجود داشته باشد که به شکل برنامه‌ریزی شده اصول درست را آموزش بدهد.

در ادامه، سیاوش گلشیری، مجید صدیقی، فریدون نجفی، چنگیز و غنیان روی صحنه آمدند تا جوایز این بخش را اهدا کنند.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه اول بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی به نسرین محمدپور برای فیلمنامه «چپ دست» اهدا شد.

تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیات داوران به همراه جایزه نقدی به لیلا باغ‌پیرا برای فیلمنامه «ژان» تعلق گرفت.

همچنین لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه دوم بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی به بابک شهیدی برای فیلمنامه «مانکن» اهدا شد و لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه سوم بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی را علی مرادپورآذر برای فیلمنامه «سگ کُش» از آن خود کرد.

در ادامه لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به علی رمضانی برای فیلمنامه «یک ماجرای قطبی» رسید.

عبور از پیچ تاریخی

سپس سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی گفت: اگرچه مردم ایران اسلامی در طول تاریخ همواره نیکوکار بوده‌اند و احسان بی دریغ کرده‌اند، اما در ایام شیوع ویروس کووید- ۱۹ این اخلاق به اوج خود رسید و با همدلی و رافت و کمک‌های مومنانه تلاش شد از این پیچ تاریخی با کمترین عارضه عبور کنیم.

لاری ادامه داد: امروز که در خدمت شما هستم، هزارن نفر از پرستاران، پزشکان، دستیاران و همه کارکنان نظام سلامت عاشقانه بیش از یک سال است که خواب را بر چشم خود حرام کردند و می‌کوشند به مردم مبتلا خدمات درمانی لازم را ارائه دهند و سلامتی را دوباره به آنها و خانواده‌های نگرانشان هدیه کنند. فداکاری شیرمردان و زنان که دست از جان و مال و خانواده کشیدند و شبانه روزی به خلق خدا خدمت کردند، ستودنی است.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: خیرین هوشمند ما می‌دانند که در کنار اقدامات مهم نظیر مدرسه، دانشگاه و مسجدسازی نقش آفرینی در عرصه سلامت مردم و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی اقدامی ارزشمند است و استفاده از ابزار هنر برای ترویج این امر اقدامی راهبردی و هوشمندانه است.

وی در خاتمه اظهارکرد: از طرف خودم و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همه مدیران این عرصه از تلاش‌های همدلانه شما قدردانی می‌کنم و یقین دارم اجر کارهای خیرتان در نزد حضرت دوست در دنیای دیگر محفوظ خواهد بود. از همه همکاران خوبم در دانشگاه علوم پزشکی، خانم چنگیز، جهانپور و همه عزیزانی که سهمی در این جشنواره داشتند تشکر ویژه دارم و امیدوارم جغرافیای مهربانی همه ما بدون مرز باشد و هرچه زودتر شر این ویروس از سر جهانیان، بالاخص مردم کشورمان کم شود.

در ادامه این مراسم بابک بهداد، دکتر لاری، مهوش شیخ الاسلامی، نورالدین سلطانیان و سید مهدی طباطبایی‌پور برای اهدای بخش مسابقه فیلم‌های مستند به روی صحنه آمدند.

تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیات داوران به همراه جایزه نقدی به ریبوار محمودپور برای فیلم «گامی برای رفتن» رسید.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه اول بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی به علی دلکاری برای فیلم «عروسکان» اهدا شد.

لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به مجتبا اسپنانی برای فیلم «با آخرین نفس‌هایم» تعلق گرفت.

لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به زهرا نیازی برای فیلم «خانه روشنان» اهدا شد.

لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه دوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی به فرهاد بهبهانی برای فیلم «پرنده آزادی» رسید.

لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه سوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی به مسعود دهنوی برای فیلم «ماهر» تقدیم شد.

همدلی را به سرپنجه هنر تقدیم مردم کنیم

طاهره چنگیز سخنران بعدی این مراسم طی سخنانی بیان کرد: برخود لازم می‌دانم به نمایندگی از جامعه کارگزاران سلامت و مدافعان سلامت از حامیان و هنرمندان عزیزی که در برگزاری این جشنواره مشارکت کردند و جلب توجه عمومی نسبت به سلامت و صرف هنر برای سلامت داشتند، تشکر و قدردانی کنم و همراه شما عزیزان تمام قد در برابر هنرمندان این عرصه که زندگیشان تجلی عشق، علاقه، امید و ایثار است، سر فرود آورم. بخصوص شهدای مدافع سلامت، ما دراین مدت ۱۳ عزیز را از دست دادیم که جاودانه شدند.

در ادامه عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، آرمان، محمد پسران رزاق، سید مهدی سیدین نیا، مجید برزگر، امیرشهاب رضویان به روی صحنه آمدند تا از برگزیدگان بخش داستانی تقدیر کنند.

در این بخش تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیات داوران به همراه جایزه نقدی به نوشین معراجی برای فیلم «برادر» اهدا شد.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه اول بهترین کارگردان به همراه جایزه نقدی به آرمان خوانساریان برای فیلم «موناکو» تعلق گرفت.

لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به محمد رحمتی برای فیلم «بی‌ریختی» رسید. همچنین لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به محمد روحبخش و کتایون پرمر برای فیلم «تو هنوز اینجایی» اهدا شد.

لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخاررتبه دوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی به صورت مشترک به سعید نجاتی برای فیلم «دابُر» و «صمد علیزاده» برای فیلم «ناهید» اهدا شد.

لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه سوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی نیز به مهرداد حسنی برای فیلم «سرلاک» رسید.

دبیرخانه دومین دوره جشنواره نیز از مرضیه ریاحی به نمایندگی از پایگاه خبری فیلم کوتاه برای کمک و حمایت در جهت انتشار اخبار جشنواره بر روی این پایگاه خبری تقدیر به عمل آورد.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرام عبدالحسینی مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، آرمان، غنیان قائم مقام مجمع خیرین سلامت کشور و سید حسین رضازاده رئیس جشنواره به پایان رسید.

برگزیدگان دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت»

بخش فیلم داستانی

۱- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه اول بهترین کارگردان به همراه جایزه نقدی / آرمان خوانساریان برای فیلم «موناکو»

۲- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخاررتبه دوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی به صورت مشترک / سعید نجاتی برای فیلم «دابُر» و «صمد علیزاده» برای فیلم "ناهید"

۳- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخاررتبه سوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی / مهرداد حسنی برای فیلم «سرلاک»

تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیئت داوران به همراه جایزه نقدی به معراجی برای فیلم «برادر»

در این بخش هیات داوران دو فیلم را شایسته تقدیر دانست.

۱- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی / محمد رحمتی برای فیلم «بی‌ریختی»

۲- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی / محمد روحبخش و کتایون پرمر برای فیلم «تو هنوز اینجایی»

بخش فیلم مستند

۱- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه اول بهترین کارگردان به همراه جایزه نقدی / علی دلکاری برای فیلم «عروسکان»

۲- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه دوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی / فرهاد بهبهانی برای فیلم «پرنده آزادی»

۳- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه دوم بهترین کارگردانی به همراه جایزه نقدی / مسعود دهنوی برای فیلم «ماهر»

تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیئت داوران به همراه جایزه نقدی / ریبوار محمودپور برای فیلم «گامی برای رفتن»

در این بخش هیات داوران ۲ فیلم را شایسته تقدیر دانست و از شخصیت عاطفه در فیلمی به کارگردانی فرهاد عزیزی‌یکتا به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیر وی با وجود محدودیت جسمی تقدیر کرد.

۱- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی / مجتبا اسپنانی برای فیلم «با آخرین نفس‌هایم»

۲- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی / زهرا نیازی برای فیلم «خانه روشنان»

۳- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی به شخصیت فیلم عاطفه به کارگردانی فرهاد عزیزی‌یکتا

در بخش فیلم‌های مستند کرونا، هیات داوران ۲ فیلم را شایسته تقدیر دانست.

۱- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / فرهاد آیت اللهی برای فیلم «مدافعان»

۲- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / محمد رفیعی برای فیلم «همه برای هم»

بخش فیلمنامه

۱- تندیس جشنواره، دیپلم افتخاررتبه اول بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی تقدیم / نسرین محمدپور برای فیلمنامه «چپ دست»

۲- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه دوم بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی / بابک شهیدی برای فیلمنامه «مانکن»

۳- لوح سپاس جشنواره، دیپلم افتخار رتبه سوم بهترین فیلمنامه به همراه جایزه نقدی / علی مرادپورآذر برای فیلمنامه «سگ کُش»

تندیس جشنواره، جایزه ویژه هیات داوران به همراه جایزه نقدی / لیلا باغ‌پیرا برای فیلمنامه «ژان»

در این بخش هیات داوران یک فیلم را شایسته تقدیر دانست.

۱- لوح تقدیر جشنواره به همراه جایزه نقدی / علی رمضانی برای فیلمنامه «یک ماجرای قطبی»

در بخش فیلم داستانی کرونا هیات داوران چهار فیلم را شایسته تقدیر دانست.

۱- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / داریوش کرم پور برای فیلم «فاصله»

۲- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / اردلان دارآفرین برای فیلم «جبهه مقاومت»

۳- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / میلاد محمدی» برای فیلم «تحت تعقیب»

۴- لوح سپاس جشنواره به همراه جایزه نقدی / حسین دارابی برای فیلم «پرستار».