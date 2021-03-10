به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اشرفی اظهار کرد: از این منظر خراسان رضوی رتبه دوم کشور را در پرداخت تسهیلات حمایتی در این زمینه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ۲۲۰ هزار واحد صنفی در این استان ادامه داد: این واحدها بیشترین آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا را متحمل شدند و اگرچه از سوی اداره کل امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بخش‌ها، مهلت‌ها و بخشش‌هایی لحاظ شد اما اعطای تسهیلات نیز تلاشی در جهت حمایت بوده است.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی اما هم تراز صادرات استان به ارزش ۸۱۳ میلیون تومان مثبت شد و صادرات از این استان به ۹۳ کشور جهان انجام می‌شود.

اشرفی با اشاره به اینکه امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است افزود: در این راستا ۱۲۰ پروژه در راستای جهش تولید در استان شناسایی و ۱۹ هزار میلیارد تسهیلات در اختیار آنان قرار داده شد تا شاهد آثار مطلوب آن در زمینه تحقق منویات رهبری باشیم.

وی ادامه داد: در تأمین مالی از محل منابع بانکی نیز امسال با ۱۰۱ درصد رشد برداشت تسهیلات نسبت به سال گذشته وضعیت مطلوب‌تری را شاهد هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برای ساماندهی مرزهای استان برنامه ویژه داریم، گفت: طرح ساماندهی گمرک دوغارون در قالب سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت طراحی شده است که به زودی اجرایی می‌شود.

اشرفی با اشاره به اوضاع اقتصادی استان و وجود مشکلاتی در حوزه توزیع مرغ و روغن گفت: به دستور استاندار خراسان رضوی کارگروه تنظیم بازار به صورت روز درمیان و با هدف بررسی دقیق وضعیت و اوضاع اقتصادی برگزار می‌شود.

وی مهمترین علت کمبود مرغ در بازار خراسان رضوی را مشکلات ملی دانست و افزود: تلاش شده با توزیع کالاهای تنظیم بازار و اخذ سهمیه بالاتر از میزان تعیین شده باری از دوش مشکلات مردم کاسته شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با توجه به جوجه‌ریزی بیش از ۹ میلیون قطعه در بهمن ماه امسال باید نیاز بازار استان به گوشت مرغ تأمین شود، خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی و نیز دستگاه‌های امنیتی، این بحث در حال بررسی است و موضوع خروج مرغ کشتار روز از کشتارگاه‌ها پیگیری می‌شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با هدف تنظیم بازار توزیع سهمیه ۸۰۰ تن مرغ منجمد با افزایش ۵۰۰ تن دیگر هم‌اکنون در بازار استان در حال انجام است.

علی غفوری مقدم افزود: روزانه ۵۰ تا ۷۰ تن مرغ منجمد در مشهد و از امروز نیز در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی سهمیه گوشت گوساله منجمد برای استان را ۲۱۰ تن و سهمیه برنج هندی را هزار و ۸۰۰ تن اعلام کرد و ادامه داد: هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مازاد برنج هندی و نیز چهار هزار و ۴۰۰ تن شکر برای توزیع در بازار استان اخذ شده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم با اشاره به فعالیت پنج کارخانه روغن در استان گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ تن سهمیه روغن استان بوده است که با پیگیری‌های انجام شده به سه هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

غفوری مقدم افزود: نظارت بر بازار به خصوص با توجه به شرایط موجود و ورود به آغاز سال نو با قوت و قدرت در حال برنامه‌ریزی و اجراست.