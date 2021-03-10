چاپ ۹ جلد کتاب دفاع مقدس از ابتدای امسال در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد جولایی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل مرکز فرهنگی دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا برخلاف سال‌های گذشته به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد ۱۴۰۰ برنامه تجمعی برگزار نمی‌شود و برنامه‌ها از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها و صدا و سیما برگزار خواهند شد.

وی با دعوت از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای تولید محتوای خلاقانه در فضای مجازی به مناسبت چهارم خرداد، گفت: امروزه ضرورت اصلی جامعه معیشت مردم است؛ بنابراین کمیته عمرانی ستاد چهارم خرداد تشکیل شد تا به مناسبت گرامیداشت این روز و در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان تعدادی پروژه در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شود.

دبیر ستاد چهارم خرداد و رئیس مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول با تأکید بر لزوم ارائه خدمات اجتماعی به مردم به مناسبت چهارم خرداد، افزود: به منظور ایجاد روح همگرایی باید خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم ارائه شود؛ مثلاً پزشکان و اصناف به مناسبت چهارم خرداد تعرفه ویزیت، درمان و سود فروش خود را کاهش دهند، شاغلان در ادارات یک روز از حقوق خود را صرف کمک به افراد بی‌بضاعت کنند و یا نگاه ویژه‌ای به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد صورت بگیرد، تمام این موارد نیازمند برنامه‌ریزی است که ضرورت دارد به این امر مهم توجه شود.

سرهنگ جولایی در ادامه چهارم خرداد را یکی از عناصر پدیده مهم دفاع مقدس برشمرد و گفت: ستاد چهارم خرداد از سال ۱۳۸۸ در دزفول تشکیل شده است و این روز در تقویم ملی ایران نیز ثبت شده است.

دلیل نامگذاری

وی توضیح داد: دلیل نام‌گذاری چهارم خرداد به روز مقاومت و پایداری دزفول این است که در تاریخ چهارم خرداد سال ۱۳۶۶ لوح زرینی از سوی وزارت کشور به دزفول به عنوان شهرستان نمونه در عرصه مقاومت و پایداری اهدا شد که تاریخ اهدای این لوح به عنوان روز مقاومت و پایداری مردم دزفول در تقویم ملی به ثبت رسید.

سرهنگ جولایی یادآور شد: امسال نیز همچون سنوات گذشته جلسات هماهنگی گرامیداشت چهارم خرداد با حضور نهادهای رسمی گرفته شده است؛ جلسه رسمی ستاد گرامیداشت نیز دو هفته پیش به ریاست فرماندار برگزار شد و در این جلسه پنج کمیته از جمله کمیته عمرانی، زن و پژوهش، کمیته رسانه و فضای مجازی، کمیته‌های هنری و فرهنگی پیشنهاد داده شد که این کمیته‌ها باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای برنامه‌ها انجام دهند.

وی با بیان اینکه تبلیغات محیطی شهرستان نیز باید توسط شهرداری، سازمان تبلیغات سپاه و ارشاد به درستی انجام شود، افزود: برنامه‌هایی در قالب جشنواره‌های موسیقی، خاطره گویی، شعر و به طور کلی هنر هفتگانه به مناسبت چهارم خرداد برگزار می‌شود.

دبیر ستاد چهارم خرداد دزفول با اشاره به اجرای برنامه‌های زنده و مستند تلویزیونی به مناسبت چهارم خرداد، افزود: از چند کتاب در زمینه تاریخ شفاهی دزفول در ایام دفاع مقدس، زندگینامه و وصیت‌نامه شهدای شاخص و سرداران دزفولی در دوران دفاع مقدس نیز به مناسبت چهارم خرداد رونمایی می‌شود.

ضرورت بازخوانی عناصر پایداری در دزفول

رئیس مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول و دبیر ستاد چهارم خرداد با اشاره به وجود میدان موشک (مقاومت) در دزفول، گفت: لازم است که شهرداری، سازمان تبلیغات، حوزه هنری و سایر متولیان با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان المان‌های مقاومت را در این میدان به کار گرفته بگیرند؛ همچنین یک نقشه توپوگرافی از تمام نقاطی که در دزفول مورد اصابت موشک قرار گرفته است، تهیه و نصب شود تا در بدو ورود به دزفول مورد توجه توریست‌های دفاع مقدس قرار بگیرد.

سرهنگ جولایی با تأکید بر لزوم طراحی و نصب سازه در محل قطعه دست و پای شهدا در گلزار شهیدآباد، تصریح کرد: ۱۶ مکان از دزفول در راستای ثبت ملی شدن به میراث فرهنگی معرفی شده است.

وی امداد رسانی مردم، اصناف و بازاریان به رزمندگان و کادر درمان، حضور همه جانبه برخی شهروندان همچون محمدعلی سرشیری برای کمک رسانی در تمام حوادث دوران دفاع مقدس، استفاده از ظرفیت بقعه سبزقبا به عنوان مآمن و پناهگاه رزمندگان، پناه گرفتن مردم در شوادان‌ها، تعطیل نشدن مدارس و تداوم علم و تحصیل در اوج موشک‌باران‌ها، نقش اساسی نیروهای بسیج و جهاد سازندگی در تأمین امنیت و ترک نکردن شهر و ساختن دوباره آن توسط مردم را از مهم‌ترین عناصر پایداری دزفول در دوران هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

سرهنگ جولایی گفت: لازم است این موارد و هزاران عناصر پایداری دیگر ثبت و بازخوانی شوند که در این راستا از مردم تقاضا داریم که با حضور در مرکز فرهنگی دفاع مقدس به بیان خاطرات، تجارب و مطالب خود از آن دوران بپردازند؛ ضمن اینکه روزانه این مرکز پذیرای مردم در راستای جمع آوری چنین اسنادی است.

وی با بیان اینکه دزفول دارای ظرفیت گردشگری تاریخی، فرهنگی، مذهبی و دفاع مقدس است، گفت: نبود یک برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه دزفول یکی از مهم‌ترین مشکلات این شهرستان است که ضرورت دارد با خرد جمعی و همگرایی یک برنامه میان‌مدت ۵ تا ۷ ساله برای شهرستان تدوین شود.

رئیس مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول و دبیر ستاد چهارم خرداد در ادامه عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۹ جلد کتاب در رابطه با زندگینامه، وصیت‌نامه و خاطرات شهدای شاخص و فرماندهان شهرستان دزفول در هشت سال دفاع مقدس از سوی مرکز فرهنگی دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

سرهنگ جولایی با بیان اینکه پنج جلد کتاب در سوم خرداد سال جاری و چهار جلد نیز به تازگی چاپ شده است، افزود: این چهار جلد کتاب جدید شامل زندگینامه و خاطرات برادران شهید سیف الله و یدالله صبور فرماندهان لشگر هفت ولی‌عصر و لشگر مهندسی قدر سپاه، کتاب راه روشن با محتوای مقایسه تطبیقی ابعاد زندگی شهید ابراهیم هادی از نسل دفاع مقدس و شهید ابوالقاسمی از نسل شهدای مدافع حرم به نویسندگی علی گل آرا، کتاب زندگینامه شهید حسین ناجی با پژوهش گروه روایت گران شهدای مرکز فرهنگی دفاع مقدس و با نویسندگی علی موجودی از جمله کتاب‌های تازه به چاپ رسیده است؛ ضمن اینکه احمد لطیف پور نیز زحمات زیادی را به عنوان ویراستار کشیده است.

رئیس مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول تصریح کرد: کتاب راه ناتمام در خصوص زندگینامه شهید عارف حمید محمود نژاد، فرمانده گروهان غواص گردان عمار از لشکر هفت ولی‌عصر نیز در هفته آینده به چاپ می‌رسد.

سرهنگ بهزاد جولایی از چاپ تعداد زیادی کتاب با مضمون دفاع مقدس از سوی مرکز فرهنگی دفاع مقدس در سال آینده خبر داد و افزود: کتاب داستانی شناسایی نیروهای اطلاعات لشگر هفت ولی‌عصر، کتاب کمیته انقلاب اسلامی در دزفول، کتاب خاطرات رزمندگان دزفولی در سوریه، کتاب اتوبوس آسمانی مربوط به واقعه اصابت موشک به اتوبوس رزمندگان گردان بلال بعد از عملیات والفجر۸ در منطقه ابوشانک آبادان که منجر به شهادت ۳۴ رزمنده شد، کتاب زندگینامه و سرگذشت شهید امیر رمی، کتاب شهید محمود دوستانی فرمانده گروهان غواص گردان بلال در عملیات والفجر ۸، سه جلد کتاب داستانی یاران شهید سید جمشید صفویان، فرمانده گردان بلال از لشگر هفت ولیعصر، کتاب دست‌نوشته‌های شهید حسن معتمدی رئیس اطلاعات عملیات گردان بلال از جمله این کتاب‌ها هستند.

وی اضافه کرد: کتاب تاریخ شفاهی دکتر حاج عبدالحسین صفایی فر در خصوص بسیج نوجوانان دزفول، جلد دوم کتاب وصایای شهدای شهرستان، زندگینامه و سرگذشت شهید عبدالکریم پور محمدحسین جانشین اطلاعات لشگر هفت ولی‌عصر، کتاب زندگینامه معلم شهید عبدالرضا شریفی فرمانده گروهان فتح گردان بلال و یک کتاب عکس شامل ۴۰ قطعه عکس در رابطه با پایداری مردم دزفول در جنگ هشت ساله، دیگر کتاب‌هایی هستند که با تلاش مرکز در سال ۱۴۰۰ به چاپ خواهند رسید.

سرهنگ جولایی با بیان اینکه کتاب دو قدم مانده به صبح در خصوص زندگینامه شهید سید جمشید صفویان فرمانده گردان بلال در چهارم خرداد رونمایی می‌شود، افزود: این کتاب‌ها توسط برادران و خواهران دزفولی نوشته شده است؛ ضمن اینکه از همه افرادی که در زمینه نویسندگی، پیاده‌سازی متن‌ها و مصاحبه شفاهی تبحر دارند و یا علاقه به این موضوع دارند دعوت به عمل می‌آوریم که به مرکز فرهنگی دفاع مقدس مراجعه کنند و ما پذیرای این افراد برای آموزش و یا استفاده از ظرفیت آنها هستیم.

تدوین کتاب تاریخ شفاهی زنان

وی با تأکید بر لزوم نگارش و تدوین کتاب تاریخ شفاهی زنان دزفولی در ایام دفاع مقدس، گفت: از بانوانی که حاضر به همکاری در زمینه گردآوری اطلاعات بانوان فعال در دوران دفاع مقدس هستند، استقبال می‌کنیم.

رئیس مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول عنوان کرد: از افرادی که در منازل خود عکس، کلیپ، سند و هر چیزی که مربوط به دفاع مقدس است دارند، درخواست می‌کنیم که این اسناد را به منظور پژوهش و یا نگهداری در موزه در اختیار مرکز فرهنگی دفاع مقدس قرار دهند.

سرهنگ جولایی بیان کرد: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس دزفول ترویج کتاب و کتاب‌خوانی را از اولویت‌های خود قرار داده و در این راستا مسابقه کتاب‌خوانی برای کتاب شهید حسین بیدخ را برگزار کرده است.

وی از عبدالکریم مسیح مدیر کتابخانه تخصصی دفاع مقدس دزفول برای برگزاری این مسابقه کتاب‌خوانی قدردانی کرد و افزود: امروز آخرین مرحله دریافت پاسخ‌نامه شرکت‌کنندگان در این مسابقه است؛ همچنین ۲۵ اسفندماه امسال نیز قرعه‌کشی این مسابقه کتاب‌خوانی انجام و به ۴۲ نفر به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جوایزی نقدی اهدا می‌شود.

سرهنگ جولایی با گرامیداشت ۲۰ اسفند، روز ملی راهیان نور، گفت: راهیان نور تعطیل نخواهد بود اما با توجه به شیوع کرونا برنامه‌ها به صورت محدود برگزار می‌شوند؛ بنابراین مردم می‌توانند با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی در مناطق یادمانی خوزستان حضور یابند.