به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵۴ پایگاه اورژانس جادهای و شهری و یک پایگاه هوایی با یک هزار و ۱۰۰ نفر در ایام نوروز در حالت آماده باش هستند، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که حدود یک سال است که این نیروها در حالت آماده باش قرار دارند.
وی در خصوص امداد هوایی در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هلی کوپتر نظامی در استان به اورژانس هوایی تبدیل شده و به دنبال تجهیز استان به مدیکوپتر هستیم.
راه اندازی ۲۴ پد اورژانس در استان اصفهان
معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴ پد پرواز برای نشست و برخواست اورژانس هوایی را در استان اصفهان داریم، ادامه داد: برای این امر نیز از شهرداری اصفهان درخواست همکاری داشتهایم.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ آمبولانس در استان اصفهان وجود دارد، گفت: بیش از ۷۵ درصد از آمبولانسهای اصفهان به روز رسانی شده است و بحث بازسازی آمبولانسهای فرسوده را آغاز کردیم و از استانهای دیگر نیز برای این امر متقاضی داریم.
قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه هر آمبولانس چهار میلیارد تومان است، ادامه داد: هزینه نگهداری این آمبولانسها نیز زیاد است از سویی برای واردات آمبولانس دچار مشکل هستیم.
۲۱۵ هزار و ۶۰۰ مأموریت در ۱۱ ماه امسال
وی با بیان اینکه در ۱۱ ماه امسال ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ مأموریت انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۰ هزار مأموریت در شهرستان اصفهان بوده است.
معاون فنی و عملیاتی اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعلام قانون برای هر ۵۰ هزار نفر یک پایگاه اورژانس نیاز است، ادامه داد: در شهر اصفهان نیاز به ۴۰ پایگاه داریم که تعداد مراکز اصفهان به ۴۳ پایگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه خط امدادی در اصفهان وجود ندارد و این امر معضل بزرگی است، اضافه کرد: برای این امر افزایش پایگاهها را در دستور کار داریم و زمان رسیدن اورژانس به صورت میانگین به ۱۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه رسیده است.
قاسمی با بیان اینکه در شهر اصفهان برای راهاندازی پایگاه اورژانس با کمبود فضای فیزیکی رو به رو هستیم، ادامه داد: در این زمینه شهرداری اصفهان همکاری لازم را ندارد و این در حالی است که در دیگر شهرها این چالش را نداریم.
اورژانس اصفهان تنها ۲ پایگاه ملکی دارد
وی با بیان اینکه اگر فضای فیزیکی استاندارد برای راهاندازی پایگاه اورژانس داشته باشیم خدمات بهتری را ارائه خواهیم کرد، ابراز داشت: تعدادی از پایگاههای ما در آتش نشانی، بخشی در مراکز بهداشت و دو پایگاه نیز ملکی اورژانس است.
معاون فنی و عملیاتی اورژانس استان اصفهان گفت: پایگاه اورژانس مترو اصفهان نیز راهاندازی شده است و هر فضای مناسبی در اختیار اورژانس قرار گیرد پایگاه جدید راهاندازی خواهیم کرد.
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