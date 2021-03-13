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۲۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان:

شهرداری اصفهان برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس همکاری نمی‌کند

شهرداری اصفهان برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس همکاری نمی‌کند

اصفهان – معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان گفت: راه‌اندازی پایگاه جدید اورژانس در اصفهان با مشکل فضای فیزیکی مواجه است ودر این زمینه شهرداری همکاری لازم را برای تأمین زمین ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵۴ پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری و یک پایگاه هوایی با یک هزار و ۱۰۰ نفر در ایام نوروز در حالت آماده باش هستند، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که حدود یک سال است که این نیروها در حالت آماده باش قرار دارند.

وی در خصوص امداد هوایی در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر هلی کوپتر نظامی در استان به اورژانس هوایی تبدیل شده و به دنبال تجهیز استان به مدیکوپتر هستیم.

راه‌ اندازی ۲۴ پد اورژانس در استان اصفهان

معاون فنی و عملیات اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴ پد پرواز برای نشست و برخواست اورژانس هوایی را در استان اصفهان داریم، ادامه داد: برای این امر نیز از شهرداری اصفهان درخواست همکاری داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ آمبولانس در استان اصفهان وجود دارد، گفت: بیش از ۷۵ درصد از آمبولانس‌های اصفهان به روز رسانی شده است و بحث بازسازی آمبولانس‌های فرسوده را آغاز کردیم و از استان‌های دیگر نیز برای این امر متقاضی داریم.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه هر آمبولانس چهار میلیارد تومان است، ادامه داد: هزینه نگهداری این آمبولانس‌ها نیز زیاد است از سویی برای واردات آمبولانس دچار مشکل هستیم.

۲۱۵ هزار و ۶۰۰ مأموریت در ۱۱ ماه امسال

وی با بیان اینکه در ۱۱ ماه امسال ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ مأموریت انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۰ هزار مأموریت در شهرستان اصفهان بوده است.

معاون فنی و عملیاتی اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعلام قانون برای هر ۵۰ هزار نفر یک پایگاه اورژانس نیاز است، ادامه داد: در شهر اصفهان نیاز به ۴۰ پایگاه داریم که تعداد مراکز اصفهان به ۴۳ پایگاه رسیده است.

وی با بیان اینکه خط امدادی در اصفهان وجود ندارد و این امر معضل بزرگی است، اضافه کرد: برای این امر افزایش پایگاه‌ها را در دستور کار داریم و زمان رسیدن اورژانس به صورت میانگین به ۱۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه رسیده است.

قاسمی با بیان اینکه در شهر اصفهان برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس با کمبود فضای فیزیکی رو به رو هستیم، ادامه داد: در این زمینه شهرداری اصفهان همکاری لازم را ندارد و این در حالی است که در دیگر شهرها این چالش را نداریم.

اورژانس اصفهان تنها ۲ پایگاه ملکی دارد

وی با بیان اینکه اگر فضای فیزیکی استاندارد برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس داشته باشیم خدمات بهتری را ارائه خواهیم کرد، ابراز داشت: تعدادی از پایگاه‌های ما در آتش نشانی، بخشی در مراکز بهداشت و دو پایگاه نیز ملکی اورژانس است.

معاون فنی و عملیاتی اورژانس استان اصفهان گفت: پایگاه اورژانس مترو اصفهان نیز راه‌اندازی شده است و هر فضای مناسبی در اختیار اورژانس قرار گیرد پایگاه جدید راه‌اندازی خواهیم کرد.

کد مطلب 5168210

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