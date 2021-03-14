انجام ۳ مأموریت پهپادی در استان سمنان/ ۷۷ خودرو اعمال قانون شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبردی تصادفات استان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان ضمن بیان اینکه طی یک سال جاری سه مأموریت پهپادی درراه‌های استان برای مدت شش ساعت به انجام رسید، ابراز داشت: طی این مدت ۱۳۰ خودرو کنترل و ۷۷ خودرو اعمال قانون شدند.

وی ضمن بیان اینکه در بحث اجرای قانون ممنوعیت تردد به‌واسطه شیوع کرونا، بالغ‌بر ۱۸ هزار خودرو تذکر لسانی دریافت کردند، افزود: طی یک سال اخیر یک هزار و ۷۵۵ خودرو نیز به مبدأ بازگردانده شدند.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه طرح زمستانه به مدت ۹۰ روز، با ۱۲۰ نفر پرسنل در چهار پاسگاه دارای گردنه استان به انجام رسید، ابراز داشت: طی ۲۰ روز پر بارش طرح زمستانه، ۱۲۸ ساعت انسداد راه‌های استان را شاهد بودیم که به خودروها امدادرسانی و بازگشایی محورها صورت گرفت.

کبیری بابیان اینکه فوت‌شدگان راه‌های استان طی یک‌ساله اخیر تعداد ۷۷ نفر را شامل می‌شود، تصریح کرد: با اقدامات مطلوب صورت گرفته، طی ۱۲ ماه گذشته، شاهد کاهش ۲۹ درصدی فوتی‌های تصادفات درراه‌های استان سمنان بودیم.

وی بابیان اینکه تصادفات جرحی نیز ۲۴ درصد کاهش داشته است، افزود: تصادف خسارتی نیز طی مدت مذکور به میزان یک هزار و ۳۲۵ مورد، بالغ‌بر ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه بیشترین فراوانی ازلحاظ علت تصادفات درراه‌های استان طی یک سال گذشته، واژگونی و خروج از جاده به میزان ۶۰ درصد است، اضافه کرد: عدم توجه به جلو با ۵۵ درصد، بیشترین فراوانی را ازنظر علت تصادفات درراه‌های استان به خود اختصاص داده است و سواری‌ها نیز ۶۳ درصد تصادفات را به خود اختصاص دادند.