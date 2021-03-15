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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

با حضور سرلشکر سلامی انجام شد؛

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه/ نمایشی از موشک‌های کروز و بالستیک

رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه/ نمایشی از موشک‌های کروز و بالستیک

آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو با حضور سرلشکر سلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو صبح امروز با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد.

در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد.

همچنین در آیین الحاق تجهیزات موشکی به نیروی دریایی سپاه، سامانه‌ها و تجهیزات موشکی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی جدید اعم از شلیک دقیق از عمق و محل‌های پدافند غیرعامل، پرتاب مین در بردهای مختلف، شلیک ۳۶۰ درجه، شلیک در حال حرکت، قدرت مقابله با جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه اضافه شد.

این تجهیزات توسط متخصصان توانمند کشورمان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته شده‌اند.

در پنجمین آیین الحاق تجهیزات رزمی به نیروی دریایی سپاه از سامانه‌های موشکی که توانایی تغییر هدف پس از شلیک را دارند نیز رونمایی شد.

کد مطلب 5170230

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    نظرات

    • قشقایی IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      2 0
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      ماشالاااا
    • ali IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      1 0
      پاسخ
      الله اکبر الله اکبر
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      1 0
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      شمارو به قرآن اینها رو نشون ندید!! کتمان اسرار چی میشه؟! هیچ کشوری اینکارهای خطرناک رو نمیکنه اخه چرا باید اسرار رو افشا کرد؟!!
    • س IR ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
      0 0
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      یک سوال: آیا به این مسئله فکر کرده ایم که اگر دشمن موشک یا بمبی به این شهرها یا تونل ها شلیک کند و آتش آن به آنها برسد با توجه به تجمع این مقدار موشک و مواد قابل انفجار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای جلوگیری از آن چه کرده ایم؟ بمبهای ضد سنگر آمریکا را در بررسی هایمان دیده ایم؟

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