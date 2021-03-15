به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو صبح امروز با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد.

در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانه‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد.

همچنین در آیین الحاق تجهیزات موشکی به نیروی دریایی سپاه، سامانه‌ها و تجهیزات موشکی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی جدید اعم از شلیک دقیق از عمق و محل‌های پدافند غیرعامل، پرتاب مین در بردهای مختلف، شلیک ۳۶۰ درجه، شلیک در حال حرکت، قدرت مقابله با جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه اضافه شد.

این تجهیزات توسط متخصصان توانمند کشورمان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته شده‌اند.

در پنجمین آیین الحاق تجهیزات رزمی به نیروی دریایی سپاه از سامانه‌های موشکی که توانایی تغییر هدف پس از شلیک را دارند نیز رونمایی شد.