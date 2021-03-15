به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه چهارشنبه پایان سال با وضعیت شیوع کرونا تقارن یافته است و ما نگران شیوع بیشتر ویروس کرونا در استان با برگزاری تجمعات هستیم، اظهار داشت: پلیس به ناچار براساس مصوبات ستاد کرونا از ساعت ۲۱ شب تا ۳ بامداد تمام خودروهای پلاک شخصی را اعمال قانون می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم نسبت به مصوبات ستاد کرونا توجه داشته باشند، تصریح کرد: پلیس با استفاده از تجهیزات خود و حضور محسوس و نامحسوس همه ترددها را رصد و اعمال قانون می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان خاطرنشان کرد: خودروهای غیربومی متخلف از دستورالعمل‌های ستاد کرونا را ۵۰۰ هزار تومان جریمه و توقیف می‌کنیم.

سرهنگ چغلوند با تاکید بر اینکه خواهش داریم کسانی که ساکن لرستان هستند ولی پلاک آنها مربوط به شهرهای دیگر است، سریعاً برای تعویض پلاک خود اقدام کنند؛ افزود: در غیر این صورت از تردد خودداری کنند چراکه امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند و پلیس هم طبق قانون با آنها برخورد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کسانی که اقدام به پرتاب ترقه کرده و با خودرو و موتورسیکلت حرکات نمایشی داشته باشند، جریمه شده و با آنها برخورد می‌شود؛ گفت: اعمال قانون و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وظیفه ماست و همراهی مردم است که می‌تواند تا حد زیادی در راستای برقراری نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین در خصوص مراسم پنجشنبه آخر سال و حضور در آرامستان ها نیز گفت: براساس مصوبه ستاد کرونا نیز، ورودی آرامستان های شهرهای مختلف استان از فاصله‌های زیاد مسدود می‌شود؛ لذا بهترین گزینه این است که مردم به سوی آرامستان ها نیایند و در ورودی آنها توقف نکنند.

سرهنگ چغلوند با تاکید بر اینکه مردم به هیچ عنوان در آرامستان ها حضور نیابند، افزود: در ورودی آرامستان های حریم شهر از جمله آرامستان رباط و کمالوند هم مسدود شده و محدودیت اعمال می‌شود.