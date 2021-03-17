  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

ویژه‌برنامه تحویل سال آی‌فیلم ۲ با حضور افغانستانی‌ها

ویژه‌برنامه تحویل سال آی‌فیلم ۲ با حضور افغانستانی‌ها

شبکه آی‌فیلم برای مخاطبانش در کشورهای فارسی‌زبان ویژه‌برنامه‌ای با آیتم‌های متنوع و شاد، برای آغاز سال نو تدارک دیده است که مهمانانی از افغانستان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کانال آی‌فیلم۲ ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ تدارک دیده است که در اولین ساعات پس از تحویل سال روی آنتن می‌رود.

این برنامه با بخش‌های متنوعی همچون اجرای موسیقی توسط مسعود عظیمی و اکبر اختری خوانندگان افغانستانی، استنداپ‌کمدی توسط جواد انصافی بازیگر کمدی سینما و تلویزیون ایران، گفتگو با مهرداد هویدا خواننده ایرانی و حضور بازیگرانی چون مریم خدارحمی و مزدک رستمی، به استقبال بهار می‌رود.

همچنین نثار احمد تاجیک هنرمند افغانستانی، مهدی عبدالوند قهرمان مچ‌اندازی آسیا و جمعی از ورزشکاران و هنرمندان افغانستان از دیگر مهمانان این ویژه برنامه خواهند بود.

ویژه برنامه تحویل سال نو به تهیه‌کنندگی عاطفه خالدی و با اجرای سید بشیر موسوی و نادیا پروانی، شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۵ عصر به وقت تهران، ۶ عصر به وقت کابل و ۶:۳۰ عصر به وقت دوشنبه از کانال تلویزیونی آی فیلم ۲ روانه آنتن می‌شود.

کد مطلب 5172103
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن زاده IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      امسال (١٤٠٠) سال گاو است پيشنهاد ميكنيم صدا وسيما چند نوبت فيلم گاو را در ايام نوروز به نمايش بگذارد يادى باشد از شادروان عزت الله انتظامى
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      كاربر محترم پيشنهادت را به روابط عمومى صدا و سيما بفرست شايد من از طرف تو اين كار را بكنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها