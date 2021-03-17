به گزارش خبرنگار مهر، کانال آی‌فیلم۲ ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ تدارک دیده است که در اولین ساعات پس از تحویل سال روی آنتن می‌رود.

این برنامه با بخش‌های متنوعی همچون اجرای موسیقی توسط مسعود عظیمی و اکبر اختری خوانندگان افغانستانی، استنداپ‌کمدی توسط جواد انصافی بازیگر کمدی سینما و تلویزیون ایران، گفتگو با مهرداد هویدا خواننده ایرانی و حضور بازیگرانی چون مریم خدارحمی و مزدک رستمی، به استقبال بهار می‌رود.

همچنین نثار احمد تاجیک هنرمند افغانستانی، مهدی عبدالوند قهرمان مچ‌اندازی آسیا و جمعی از ورزشکاران و هنرمندان افغانستان از دیگر مهمانان این ویژه برنامه خواهند بود.

ویژه برنامه تحویل سال نو به تهیه‌کنندگی عاطفه خالدی و با اجرای سید بشیر موسوی و نادیا پروانی، شنبه ۳۰ اسفند ساعت ۵ عصر به وقت تهران، ۶ عصر به وقت کابل و ۶:۳۰ عصر به وقت دوشنبه از کانال تلویزیونی آی فیلم ۲ روانه آنتن می‌شود.