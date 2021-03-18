کتاب «طرح درس نهادینه سازی ارزش ها» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «طرح درس نهادینه سازی ارزش ها» تهیه شده در مؤسسه فرهنگی تربیتی توحید در ۱۹۹ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

این اثر حاصل تلاش علمی و تجربه علمی معلمان و مربیانی است که در سنگر تعلیم و تربیت خوش درخشیدند؛ کتاب منتشر شده، اهدافی همچون تبیین جایگاه و نقش نهادینه سازی ارزش‌ها در تحول نظام آموزش و پرورش کشور، عملیاتی کردن دومین هدف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (تعمیق تربیت و آداب اسلامی)، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش‌ها، تولید و ارائه برنامه مدون پژوهشی در حوزه نهادینه سازی ارزش‌ها و تجلیل و تقدیر از اساتید و معلمان و مربیان موفق سراسر کشور در حوزه نهادینه سازی ارزش‌ها را دنبال می‌کند.

در این طرح، هدف آن است که از کودکی (دوران شکل‌گیری شخصیت انسان) این ارزش‌ها به تدریج نهادینه شود تا در سنین بالاتر ایمانی مستقر به دست آید.

این مجموعه مشتمل بر طرح درس‌های برگزیده و برتر است که طی دو مرحله داوری امتیازدهی و برای چاپ در این مجموعه انتخاب شدند؛ با توجه به اینکه بعضی طرح درس‌ها دارای ضمائم صوتی و تصویری بودند، یک حلقه سی دی نیز به این مجموعه پیوست شده است.

طرح درس مطرح شده در این اثر، در پنج محور تبیین شده که عبارتند از: «معرفت و ارتباط با خدا»، «معرفت و ارتباط با امام عصر (عج)»، «رعایت تقوا (خود نگهداری»، «رعایت ادب و آداب»، «رعایت تعاون و انفاق».

در مقدمه این کتاب سخنی از مدیر مؤسسه فرهنگی تربیتی توحید آمده است: هر کدام از این اهداف در شش هفته یا چهل روز اجرا می‌شود؛ بر این اساس، برنامه ما برای پنج هدف و محور بنیادین به این صورت است که هر هدف و محور هر روز به مدت ۱۰ دقیقه و هر هفته یک واحد درسی ۴۵ دقیقه‌ای برنامه دارد و این برنامه به مدت چهل روز به طول می‌انجامد و در پایان هر ۴۰ روز یک اردو برای تثبیت آن برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب از طریق نشانی www.bustaneketab.com می‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی اثر مذکور بهره مند شوند.