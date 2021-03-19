حمیدرضا خورشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی ایام نوروز، اظهار داشت: بر پایه الگوهای هواشناسی بارندگیهایی در حد نرمال در سطح استان اصفهان در دهه اول فروردین ماه رخ خواهد دارد اما با توجه به اینکه بارشهای بهاری اغلب به صورت رگبار است از هم اکنون احتمال سیلآسا بودن بارشها قابل پیشبینی نیست و حدود چهار، پنج روز قبل از وقوع پدیده میتوان درباره شدت آن اطلاع رسانی کرد.
وی همچنین به میزان بارشهای سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون به ۱۱۳ میلیمتر رسیده درحالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۱۱۹ میلیمتر و در بلندمدت ۱۳۲ میلیمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این استان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد و در مقایسه با بلند مدت ۱۴ درصد کاهش بارندگی دارد.
وزش باد شدید توأم با گرد و خاک پدیده غالب استان
خورشیدی به تداوم ناپایداریهای جوی در سطح استان اصفهان تا سه روز آینده اشاره کرد و گفت: وزش باد شدید در بسیاری از مناطق پدیده غالب است و در نیمه غربی اصفهان بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
وی از احتمال وقوع توفان لحظهای و خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی، شمالی و مرکز استان خبر داد و افزود: با توجه به وقوع گرد و خاک در این مناطق، کاهش کیفیت هوا و دید افقی در جادههای مواصلاتی دور از انتظار نیست؛ همچنین شکستن درختان فرسوده و خسارت به تأسیسات شهری و روستایی و آسیب به سازههای موقت مانند گلخانهها، تابلوها، دکلهای برق و … بر اثر وزش باد شدید در این مدت محتمل است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به کاهش ۲ تا سه درجهای دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده، اضافه کرد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما به هفت درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: چوپانان با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و میمه با دمای یک درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق استان پیشبینی میشود.
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