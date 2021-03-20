به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در مرحله فینال ماده تپانچه ۱۰ متر بادی P۱ مردان و P۲ بانوان رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۱ امارات، ملی پوشان کشورمان امروز شنبه ۳۰ اسفند ماه به مصاف حریفان خود رفتند که در پایان در بخش بانوان، ساره جوانمردی با ثبت رکورد ۲۳۷٫۷ در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مدال طلای رقابت‌ها شد. خدیجه رستمی دیگر بانوی کشورمان در این ماده، با ایستادن در جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.

در بخش مردان نیز، سیدمحمدرضا میرشفیعی در رده پنجم و مهدی زمانی در جایگاه ششم قرار گرفتند.

همچنین غلامرضا توسلی‌خواه نماینده ماده تراپ کشورمان راهی مرحله فینال شد.

ستاد برگزاری رقابت‌ها با توجه به محدودیت‌های بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، هر ۴۸ ساعت یکبار از ورزشکاران تست کرونا می‌گیرد و به همین دلیل برنامه نهایی را به صورت روزانه اعلام می‌ شود.

گفتنی است این دوره از مسابقات با شرکت ۱۲۰ ورزشکار از ۲۴ کشور به میزبانی کشور امارات تا چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.