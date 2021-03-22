گرمای زودرس از ۴ فروردین ماه در راه پایتخت است

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی وضعیت هوای استان تهران اظهار داشت: هوای تهران، برای امروز دوشنبه دوم فروردین ماه صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه خواهد بود و برای شب نیز آسمانی نیمه ابری پیش بینی شده است.

جلالی گفت: امروز حداکثر دما ۲۱ درجه سانتی گراد و حداقل دما ۱۳ درجه سانتی گراد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران از گرمای زودرس شِبه تابستانی برای تهران خبر داد و عنوان داشت: نیمه دوم هفته جاری، دمای هوا به طور محسوسی بین ۶ الی ۸ درجه گرم‌تر می‌شود و اوج افزایش دما روز چهارشنبه ۴ فروردین خواهد بود.

وی گفت: با گرمی هوا روز چهارشنبه چهارم فروردین ماه، گرمای شبه تابستانیِ نیمه دوم اردیبهشت، به خوبی احساس می‌شود.

