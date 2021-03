به گزارش خبرنگار مهر، به همت انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران، کارگاه فلسفه زبان به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

مدرس این دوره علی حسینخانی است.

این دوره چهارشنبه‌ها ۱۶ تا ۱۸ از ۱۸ فروردین‌ماه آغاز می شود.

علاقه مندان در صورت داشتن هر گونه ابهامی درمورد این حلقه می‌توانید به شناسۀ @NavidRashidian پیام دهند.

حسینخانی در معرفی این دوره نوشته است:

تلاش می‌شود در این دوره مروری بر آراء اصلی فلاسفهٔ مهم زیر داشته باشیم:

گوتلوب فرگه (Gottlob Frege)، برتراند راسل (Bertrand Russell)، جان سرل (John Searle)، پیتر استراسون (Peter Strawson) و کیث دانلان (Keith Donnellan)، سول کریپکی (Saul Kripke)، پوزیتیوست‌های منطقی (Logical Positivism) با تمرکز بر ایر (A. J. Ayer) و کارنپ (Rudolf Carnap)، مایکل دامت (Michael Dummett) و ضدواقع‌گرایی (Anti-Realism)، ویلارد ون اورمان کواین (W. V. O. Quine) در باب شک‌گرایی معنایی (Meaning Skepticism)، و بسته به زمان باقی‌مانده، مروری بر نظریهٔ معنای شرط-صدقی دونالد دیویدسون (Donald Davidson)، و شک‌گرایی معنایی ویتگنشتاین متأخر به روایت کریپکی (Kripke’s Wittgenstein).

منبع اصلی:



Miller, Alex (2018). Philosophy of Language. NY: Routledge (Third Edition).

منابع تکمیلی:



McGinn, Colin (2015). Philosophy of Language: The Classics Explained. Cambridge, MA: MIT Press.

Lycan, William G. (2008). Philosophy of language: A Contemporary Introduction. (Second Edition). NY: Routledge.

Morris, Michael (2007). An Introduction to Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Kemp, Gary (2013). What Is This Thing Called Philosophy of Language? NY: Routledge.

Daly, Chris (2013). Philosophy of Language: An Introduction. NY: Bloomsbury.