آغاز واکسیناسیون پاکبانان گیلانی/ ۱۳۰۰ دُز واکسن تزریق می شود

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز واکسیناسیون پاکبانان همزمان با سراسر کشور در استان گیلان، اظهار کرد: در مرحله نخست هزار و ۳۰۰ دُز واکسن به پاکبانان تزریق خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز اولین واکسن به یکی از پاکبانان شهر رشت تزریق شد، افزود: در یک بازه زمانی مشخص تمام پاکبانان استان گیلان واکسن کرونا دریافت می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به تماس مستقیم پاکبانان با پسماند و زباله، گفت: بخشی از این پسماندها عفونی و پزشکی بوده و احتمال آلودگی به ویروس کرونا را دارد لذا پاکبانان نیز جز گروه‌هایی هستند که در مراحل نخست واکسن دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در شهر رشت مرکز استان گیلان نیز ۶۸۰ پاکبان به تدریج واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.