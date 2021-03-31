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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۰۱

منابع سوری اعلام کردند؛

یک کشته و هفت زخمی بر اثر انفجار بمبی در منطقه «رکن الدین» دمشق

یک کشته و هفت زخمی بر اثر انفجار بمبی در منطقه «رکن الدین» دمشق

 وزارت کشور سوریه از کشته و زخمی شدن ۸ نفر در پی انفجار بمبی در منطقه «رکن الدین» در شمال دمشق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا گزارش داد: بر اثر انفجار بمب در دمشق یک نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

 وزارت کشور سوریه از کشته و زخمی شدن ۸ نفر در پی انفجار بمبی در منطقه «رکن الدین» در شمال دمشق خبر داد.

وزارت کشور سوریه با انتشار پستی در حساب فیس بوک خود در این رابطه توضیح داد: یک بمب که در دست شخصی تحت عنوان «قصی عیسی» بود، در حین عبور وی از خیابانی در محله رکن الدین در دمشق منفجر شد.

بنابر اعلام وزارت کشور سوریه در این انفجار یک نفر که خود حامل بمب بوده کشته و ۷ نفر از افرادی که در نزدیکی محل انفجار بودند، زخمی شدند.

وزارت کشور سوریه اعلام کرد که گشت های منطقه رکن الدین بلافاصله در محل حاضر شده و به زخمی شدگان نیز امداد رسانی شد.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه در دست نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5178485

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