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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۰۵

مشاور وزیر ارتباطات:

کسب وکارهای کوچک وفضاپایه توسعه می یابد

کسب وکارهای کوچک وفضاپایه توسعه می یابد

ساری- مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه کسب و کارهای کوچک و فضاپایه را از مهمترین برنامه ها در سال جاری بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق صبح چهارشنبه در مراسم آغاز پارک فناوری اطلاعات با تاکید بر رونق بخش خصوصی اظهار داشت: کمک به توسعه کسب و کارهای کوچک و فضاپایه از مهمترین برنامه‌ها است که می‌تواند در افزایش ثروت آفرینی نقش بسزایی داشته باشد.

وی اظهار داشت: باید استارتاپ ها در تولید و صادرات محتوای فرهنگی و خدمات هوایی نیز فعال شوند زیرا سبب اقتدار کشور و ثروت آفرینی می‌شود.

وی با اظهار اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت پارک فناوری در مازندران سرمایه گذاری می‌شود، افزود: هم افزایی و تکنولوژی از مهمترین مزیت‌ها به شمار می‌رود.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در این مراسم گردشگری را از جمله ظرفیت‌های مازندران بیان کرد و گفت: بسیاری از اقتصادهای نوپا با کمک استارتاپ ها رونق جدی گرفتند و در معرفی استان در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستیم که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی افزود: مازندران ظرفیت عظیمی در حوزه طبیعت گردی و غیره دارد و باید با استفاده از فناوری اطلاعات و استارتاپ ها این ظرفیت‌ها را معرفی کنیم.

حسین زادگان با بیان اینکه در حوزه پسماند توجه خوبی به استان شده است، گفت: دولت منابع خوبی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات پیش بینی کرده است و محدودیتی در این زمینه ندارد.

وی زودبازده بودن را از جمله مزیت‌های فعالیت‌های فناوری ذکر کرد.

کد مطلب 5178487

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