کسب وکارهای کوچک وفضاپایه توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیق صبح چهارشنبه در مراسم آغاز پارک فناوری اطلاعات با تاکید بر رونق بخش خصوصی اظهار داشت: کمک به توسعه کسب و کارهای کوچک و فضاپایه از مهمترین برنامه‌ها است که می‌تواند در افزایش ثروت آفرینی نقش بسزایی داشته باشد.

وی اظهار داشت: باید استارتاپ ها در تولید و صادرات محتوای فرهنگی و خدمات هوایی نیز فعال شوند زیرا سبب اقتدار کشور و ثروت آفرینی می‌شود.

وی با اظهار اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت پارک فناوری در مازندران سرمایه گذاری می‌شود، افزود: هم افزایی و تکنولوژی از مهمترین مزیت‌ها به شمار می‌رود.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در این مراسم گردشگری را از جمله ظرفیت‌های مازندران بیان کرد و گفت: بسیاری از اقتصادهای نوپا با کمک استارتاپ ها رونق جدی گرفتند و در معرفی استان در بخش‌های مختلف دچار مشکل هستیم که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی افزود: مازندران ظرفیت عظیمی در حوزه طبیعت گردی و غیره دارد و باید با استفاده از فناوری اطلاعات و استارتاپ ها این ظرفیت‌ها را معرفی کنیم.

حسین زادگان با بیان اینکه در حوزه پسماند توجه خوبی به استان شده است، گفت: دولت منابع خوبی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات پیش بینی کرده است و محدودیتی در این زمینه ندارد.

وی زودبازده بودن را از جمله مزیت‌های فعالیت‌های فناوری ذکر کرد.