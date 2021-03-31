گردشگری لازمه توسعه و کارآمدی هر کشور است

به‌گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری در آئین رونمایی از پروژه دیجیتال مارکتینگ گردشگری آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان‎‌شرقی در قالب تعریف مسیر گردشگری شمال غرب و غرب کشور، محور گردشگری ۹ استان در این مناطق است.

ولی تیموری با بیان اینکه این پروژه نقش مؤثری در توسعه گردشگری شمال غرب و غرب کشور خواهد داشت، افزود: اجرای این پروژه و فراهم سازی فرصت آشنایی و تحقیق مصور و مستند از جاذبه‌های سراسر استان آذربایجان شرقی برای گردشگران نقش مؤثری در تعیین هدف و مقصد گردشگران این مسیر گردشگری خواهد داشت.

وی پروژه دیجیتال مارکتینگ آذربایجان شرقی را بسیار مهم و ارزشمند در راستای معرفی جامع ظرفیت‌های این استان و ۹ استان پیرامونی خواند و با اشاره به اینکه توجه به این نکته الزامی است که گردشگری نباید تنها متمرکز بر نقطه‌ای ویژه و شناخته شده باشد، اظهار داشت: آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های غنی در حوزه‌های آداب و رسوم، اقلیم، گردشگری سلامت، صنایع‌دستی و محصولات روستایی است که معرفی آن‌ها و تعریف مسیر گردشگری بر اساس این ظرفیت‌ها امری ضروری است.

تیموری ادامه داد: پروژه دیجیتال مارکتینگ آذربایجان شرقی با فراهم سازی تصاویر، کلیپ‌ها و تورهای مجازی امکان شناخت این ظرفیت‌ها را فراهم کرده است و این پروژه باید در تمام استان‌ها اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری لازمه توسعه و کارآمدی هر منطقه و کشوری است، گفت: باید توجه داشت که ایران و به خصوص آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های متعدد در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که باید با افزایش محصولات گردشگری در این منطقه، علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها در اقتصاد استان و شمال غرب و غرب کشور، حوزه گردشگری را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سودآور تبدیل کرد.

تیموری به موضوع مهم حفظ سلامت سفر و گردشگری در ایام کرونایی اشاره و یادآوری کرد: وظیفه مهم و اصلی ما در این شرایط توجه به شیوه نامه‌های بهداشتی است که خوشبختانه آذربایجان شرقی براساس عملکرد خود طی ایام نوروز پیشتاز در تحقق این امر و جلب اعتماد مردم در حوزه ارائه خدمات گردشگری است‌.

وی اضافه کرد: تأسیسات و واحدهای گردشگری با درایت همیشگی خود این امر مهم را درک کرده‌اند و به این تفکر جمعی رسیده‌اند که عدم رعایت الزامات و شیوه نامه‌های بهداشتی بزرگ‌ترین مشکلات را به حوزه گردشگری وارد و فعالان این حوزه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید به اینکه مردم‌داری باید سرفصل تمامی اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر و همچنین فعالان حوزه گردشگری قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر امسال همکاری تنگاتنگی با ستاد مقابله با کرونا دارد، گشاده‌رویی همکاران ستاد در راستای انجام کامل اصول و پروتکل‌های بهداشتی در سفرها تا رسیدن به مقصد سلامتی برای تمامی هم‌وطنان امری ضروری است.

تیموری از اقدامات و عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی طی ایام نوروز قدردانی کرد.