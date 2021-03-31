تصفیه خانه آب خرمشهر تا ۴ ماه آینده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان عصر امروز چهارشنبه در بیستمین نشست بررسی مشکلات شهرستانهای خوزستان، اظهار کرد: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور برای پیگیری مسائل و مشکلات مناطق کم برخوردار استان، معاون وزیر کشاورزی به منظور پیگیری مسائل مرتبط طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و حضور در نشست شورای کشاورزی، و معاون وزیر راه برای پیگیری مشکلات مربوط به مسکن مهر در سطح استان و حضور در نشست شورای مسکن در هفتههای پیش رو به خوزستان سفر میکنند.
فاضل عبیات با اشاره به مصوبات نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خرمشهر، بیان کرد: این نشست بیستمین نشست بررسی مشکلات شهرستانهای استان با حضور استاندار بود که به شهرستان خرمشهر اختصاص داشت که در آن مسئله آبرسانی، فاضلاب، دفع آبهای سطحی و اعتبارات شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، به تکمیل تصفیهخانه آب خرمشهر اشاره کرد و گفت: این تصفیهخانه احتمالاً تا چهار ماه آینده راهاندازی میشود که با راهاندازی این تصفیهخانه ۷۰ هزار مترمکعب آب شرب سالم به ظرفیت آب خرمشهر اضافه میشود.
وی با اشاره به اینکه مسئله زیرساختهای فاضلاب و دفع آبهای سطحی خرمشهر نیز در این نشست بررسی شد، گفت: بنا شد طبق برنامه زمانبندی که در این حوزه صورت گرفته است، پروژهها متناسب با برنامه زمانبندی شده پیش بروند و مصوبات در زمان مقرر خود اجرایی شوند.
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