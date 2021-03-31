تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی باز هم ۳ رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر چهار شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی به تشریح وضعیت شیوع کرونا در استان پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه در شبانه روز گذشته هیچ یک از بیماران کرونایی خراسان شمالی جان خود را از دست ندادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از بستری ۳۳ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان خبر داد.

وی افزود: اکنون ۱۰۲ بیمار دارای علائم کووید ۱۹ در بیمارستان‌های سراسر استان بستری هستند.

هاشمی تصریح کرد: متأسفانه حساسیت مردم نسبت به استفاده از ماسک کاهش یافته و شاهد افزایش تجمعات و حضور در دورهمی ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: برگزاری مراسم نوروز و دید و بازدیدهای نوروزی نگران کننده است.