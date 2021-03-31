  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۲۱:۰۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی باز هم ۳ رقمی شد

تعداد بیماران کرونایی بستری در خراسان شمالی باز هم ۳ رقمی شد

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری ۳۳ بیمار کرونایی در استان خبر داد و گفت: اکنون ۱۰۲ بیمار دارای علائم کووید ۱۹ در بیمارستان‌های سراسر استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر چهار شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی به تشریح وضعیت شیوع کرونا در استان پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه در شبانه روز گذشته هیچ یک از بیماران کرونایی خراسان شمالی جان خود را از دست ندادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از بستری ۳۳ بیمار دیگر در بیمارستان‌های استان خبر داد.

وی افزود: اکنون ۱۰۲ بیمار دارای علائم کووید ۱۹ در بیمارستان‌های سراسر استان بستری هستند.

هاشمی تصریح کرد: متأسفانه حساسیت مردم نسبت به استفاده از ماسک کاهش یافته و شاهد افزایش تجمعات و حضور در دورهمی ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: برگزاری مراسم نوروز و دید و بازدیدهای نوروزی نگران کننده است.

کد مطلب 5178805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه