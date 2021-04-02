گوگل و آمازون به دورکاری پایان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، گوگل اعلام کرد برخی از کارمندان آمریکایی این شرکت می‌توانند در ماه جاری به دفاتر کاری خود بازگردند.

گوگل روز چهارشنبه به کارمندان خود اعلام کرد دفاترش با ظرفیت محدود بازگشایی خواهند شد. در بیانیه این شرکت آمده است: ما مرحله به مرحله پیش می‌رویم تا با روشی ایمن افراد بیشتری در محل کار حاضر شوند.

این در حالی است که در زمان شیوع همه گیری کووید ۱۹ شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل زودتر از بقیه کارمندان را به خانه‌هایشان فرستادند تا دورکاری کنند.

طبق بیانیه گوگل بازگشت به محل کار در ماه آوریل الزامی نیست و تمام کارمندان ملزم نیستند تا قبل از یکم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی به محل کار خود بازگردند.

هنوز مشخص نیست چه تعداد کارمند اجازه حضور در دفاتر گوگل را دارند. اما پیش بینی می‌شود کارمندان باید ۳ روز در هفته در محل کار خود حاضر شوند. طبق گزارش شبکه خبری سی ان بی سی پس از تاریخ یک سپتامبر اگر کارمندان بخواهند بیش از ۱۴ روز در سال دورکاری کنند، باید درخواست خود را ارائه کنند.

از سوی دیگر آمازون نیز دستورالعمل جدیدی برای بازگشت کارمندانش به محل کار ارائه کرده است. این شرکت در یادداشتی به کارمندان اعلام کرد احتمالاً در تابستان امسال برخی از کارمندان این شرکت به دفاتر کاری بر می‌گردند. تعداد بیشتری از کارمندان نیز احتمالاً در پاییز در دفاتر کاری حضور خواهند یافت.

این در حالی است که برخی از کارمندان آمازون در آسیا هم اکنون به دفاتر کاری خود بازگشته‌اند. حدود ۱۰ درصد جمعیت کارمندان شرکتی آن هر روز در محل کار حاضر می‌شوند.

البته این شرکت فناوری در یادداشت خود تاکید کرد بازگشت کارمندان به محل کار یک فرایند تدریجی خواهد بود و زمانبندی آن در هر کشور با توجه به میزان ابتلاء و واکسیناسیون متغیر خواهد بود.

از سوی دیگر فیس بوک تصمیم دارد دفاتر خود در منطقه خلیج سانفرانسیسکو را با ۱۰ درصد ظرفیت در ماه می بازگشایی کند.

حال آنکه فیس بوک و توئیتر قبلاً گفته بودند به کارمندان اجازه می‌دهند به طور دائم دورکاری کنند.