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۱۳ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

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دفع حمله داعش به استان دیالی عراق توسط نیروهای حشد شعبی

دفع حمله داعش به استان دیالی عراق توسط نیروهای حشد شعبی

منابع عراقی اعلام کردند نیروهای حشد شعبی عراق حمله تروریست‌های تکفیری داعش به دیالی را دفع کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، حشد شعبی عراق حمله داعش به دیالی را دفع کرد.

اداره اطلاع رسانی حشد شعبی عراق اعلام کرد: نیروهای بسیج مردمی عراق حمله داعش را دفع کرده اند.

براساس این گزارش؛ با مقابله قوی و آتش پرحجم نیروهای حشد شعبی عراق؛ تروریست‌های داعشی پا به فرار گذاشتند.

استان دیالی به دلیل بافت جغرافیای خاصی که دارد، دارای مناطق سخت گذر و کوه‌های زیادی است که گشت‌های حشد شعبی امکان ورود با خودرو را به این مناطق ندارند و همین امر باعث شده تا هسته‌های مخفی داعش با حفر غار در کوه و یا تونل در زیر زمین به فعالیت ایذائی خود ادامه دهند.

تروریست‌ها برای اعلام موجودیت خود گاهی به برخی مناطق حمله می‌کنند، اما در بیشتر موارد با مقابله جدی نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق مواجه شده و مجبور به عقب‌نشینی و فرار از معرکه می‌شوند.

کد مطلب 5179357

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