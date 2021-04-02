جبهه استکبار در منزوی کردن ایران شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده بیان کرد: از اول انقلاب تا امروز کم لغزش‌گاه نداشتیم که کسانی ادعای رجل سیاسی داشتند ولی با کوچک‌ترین چراغ سبز استعمار و استکبار یعنی روباه پیر و آمریکا میدان بازی سیاست را باختند و منفور ملت شدند.

امام جمعه اهرم بیان کر: در اول انقلاب در ۱۵ بهمن ۵۷ وقتی مهندس بازرگان که از پایه‌گذاران نهضت آزادی بود به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی شد اعلام کرد: «انقلاب به پایان رسیده بروید خانه هاتان تا ما مشغول ساختن کشور شویم».

وی ادامه داد: با کنار گذاشتن مردم، دولت گرایی را در برابر مردم باوری انتخاب کرده بودند همانطور که مصدق در کودتای ۲۸ مرداد نتوانست از نیروی مردم برای مقابله با کودتا استفاده کند.

پهلو زاده خاطر نشان کرد: این نوع تفکر هنوز هم اعتقادش این است که شما کاری نداشته باشید به ما رأی بدهید، رفراندوم برگزار کنید و دیگر شما به خانه هاتان بروید تا ما مشغول ساختن کشور شویم. تا هنوز هم مشغول ساختن هستند اما چه ساختنی؟ ساختنی که مدنظر اربابان زر و زور هست با تهاجم فرهنگی با ناتوی فرهنگی با شبیخون فرهنگی با ولنگاری اینترنت و شبکه جاسوسی و ابزار فاسد کردن جوانان.

امام جمعه اهرم ادامه داد: امروز هم که حرف از رفراندوم زده می‌شود؛ چون تقوای نافذ سیاسی ندارند در دام دشمن قرار گرفتند.

وی گفت: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک شاخص و معیاری برای آیندگان گذاشتند که فرمودند: نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری و یا قضائی را ندارد. باز فرمودند: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.

پهلوزاده بیان کرد: چرا حضرت امام می‌فرمایند: من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. چون بعد از امضای برجام معلوم شد که نااهلان و نامحرمانی که به عنوان نفوذی در بدنه تیم مذاکره‌کننده نفوذ کرده بودند و آنچه غربی‌ها مدنظر داشتند با صد زبان به اینها القا می‌کردند.

وی تصریح کرد: اگر انقلاب تا به امروز تقریباً هر سال یک انتخابات داشته و ماندگار و پابرجا است به خاطر پافشاری و خواست مردم نسبت به رعایت تقوای سیاسی توسط مسئولین و حفظ اصول انقلابی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده است.

امام جمعه اهرم افزود: مردم باید بدانند و حق دارند بدانند برجامی که امضا شد چه فوایدی نصیب کشور شد؟ آیا نرخ بی‌کاری کم شد؟ آیا قدرت خرید مردم تقویت شد؟ آیا با امضای برجام دشمن دست از سر این مملکت برداشت؟ برجام بوده امروز هم اقتصاد مردم و سفره مردم را معطل و مشروط خواسته‌های دشمنی کرده که می‌گوید باید fatf امضا شود.

وی در مورد برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این سند قرارداد یا معاهده نیست و هیچ تعهدی برای طرفین ندارد بلکه چشم انداز روابط را ترسیم کرده است و چون هیچ تعهدی برای کشور ایجاد نمی‌کند نیازمند تصویب مجلس هم نیست. در این سند هیچ عدد و رقمی هم ذکر نشده یا اینکه جزیره‌ای به چین واگذار شود یا نیروی نظامی به ایران وارد شود.

وی یاد آور شد: یک مورد از این قرارداد این است که هم نفت را می‌خرند - که دنیا حاضر نیست نفت ما را بخرد - و هم پول نفت با ارتباط بانکی برگشت داده می‌شود – که هیچ کشوری حاضر به این کار نیست - به همین خاطر صدای آمریکا در آمده است. همه این سر و صداها به خاطر شکست جبهه استکبار در منزوی کردن ایران است.

پهلوزاده امام جمعه اهرم افزود: آمریکا در مسیر اضمحلال قرار دارد و این سنت لایتغیر الهی است همانطور که در صدر اسلام در جنگ بدر مسلمانان می‌خواستند که با کاروان تجاری غیرمسلح مواجه شوند ولی اراده خدا مواجهه با لشکر قریش بود و در نهایت پیروزی نصیب مسلمانان شد.