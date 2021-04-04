گفتگوهای راهبردی با واشنگتن فاقد ارزش است/ لزوم اخراج اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «جعفر الحسینی» سخنگوی گردان های «حزب الله» عراق در سخنانی بر لزوم خروج هرچه سریعتر نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از خاک این کشور تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به گفتگوهای راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و عراق، تأکید کرد: از دیدگاه ما گفتگوهای راهبردی با واشنگتن فاقد ارزش است. این گفتگوها در نهایت هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

الحسینی همچنین تصریح کرد: نمایندگان پارلمان و نیز مردم عراق تصمیم خود در قبال آمریکایی ها را از مدت ها پیش گرفته اند. آنها با هرگونه بقای اشغالگران آمریکایی در خاک خود مخالف هستند.

سخنگوی گردان های حزب الله عراق در ادامه اظهارات خود، گفت: مقاومت عراق تصمیم خود را گرفته است و قصد دارد ضمن اعمال فشار بر اشغالگران آمریکایی، زمینه برای خروج آنها از خاک عراق را فراهم کند.

«صالح العکیلی» تحلیلگر عراقی روز شنبه سخنانی را پیرامون گفتگوهای راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و عراق مطرح کرده بود. وی در این خصوص گفت: آمریکایی ها از رهگذر گفتگوهای راهبردی با عراق یک هدف اصلی و اساسی را دنبال می کنند و آن، بقای بیشتر در خاک این کشور است.

این کارشناس عراقی همچنین یادآور شد: در جریان گفتگوهای راهبردی با ایالات متحده آمریکا نباید مسأله بقای بیشتر و یا تمدید زمان حضور نظامیان آمریکایی در خاک عراق مورد بررسی قرار گیرد.

العکیلی همچنین تصریح کرد: علت اینکه واشنگتن به گفتگوهای راهبردی متوسل شده است، این است که می خواهد خروج نیروهای خود از عراق را به تعویق بیندازد. نمایندگان پارلمان عراق و نیز مردم این کشور خواهان اخراج نیروهای آمریکایی هستند.