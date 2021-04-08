آغاز اعمال محدودیت کرونایی در بخش مشاغل در گیلان

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از شهرستان‌های استان گیلان در وضعیت قرمز کرونایی هستند، اظهار کرد: در این شرایط فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته متوقف خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بعد از دو هفته ستاد استانی مقابله و مدیریت کرونا در زمینه ادامه محدودیت فعالیت مشاغل با توجه به شرایط تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در شهرستان‌های نارنجی فعالیت مشاغل گروه‌های ۳ و ۴ متوقف می‌شود، گفت: در هر دو شرایط تنها مشاغل گروه یک که فعالیت آنها برای خدمات رسانی به مردم ضروری است می‌توانند فعالیت داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه با متخلفان قطعاً برخورد قاطعی انجام خواهد شد، اضافه کرد: بازدید و نظارت بر اصناف نیز انجام خواهد و در صورت بروز و مشاهده تخلف جریمه نقدی و پلمب برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

حیدرزاده همچنین به آخرین آمارهای کرونایی در استان گیلان نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۱۷۰ بیمار کرونایی شناسایی و در مراکز درمانی بستری شدند، گفت: بیش از ۱۰۰ بیمار وضعیت بدی داشته و در بخش مراقبت‌های ویژه حضور دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رعایت دستور العمل های بهداشتی را تنها راه مقابله با این ویروس عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه ترددها و شلوغی بازار در اسفندماه و حضور مسافران در ایام نوروز تأثیرات خود را بر روند صعودی و گسترش ویروس کرونا گذاشته است.