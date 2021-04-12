تکرار اتفاق تلخ در دوومیدانی/ کفش دونده المپیکی به سرقت رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع دزدیده شدن کفش حداقل برای قهرمانان و چهره‌های نام آشنای دوومیدانی موضوع تازه ای نیست. حدود ۵ سال پیش بود که در جریان مسابقات لیگ دوومیدانی رضا قاسمی از به سرقت رفتن کفش‌هایش خبر داد. همان کفش‌هایی که قرار بود در المپیک ریو با آنها بدود.

حالا و پس از گذشت ۵ سال تاریخ برای حسن تفتیان دیگر المپین ایران تکرار شده است. تفتیان که در رقابتهای بین المللی دوومیدانی در مشهد حضور دارد پس از کسب عنوان دوم این مسابقات علت آن را مسابقه دادن با کفشی بزرگ‌تر از پای خود به علت دزدیده شدن کفشهایش عنوان کرد.

برگزاری رقابتهایی در سطح بین المللی آن هم در شرایط ویژه و قرمز کرونایی از یک سو و بروز چنین حواشی از سوی دیگر نه تنها کمکی به دوومیدانی ایران نخواهد کرد بلکه چهره جدیدی از آن به نمایش خواهد گذاشت.

به راستی در جریان رقابتی در سطح بین المللی چه اتفاقی رخ می‌دهد که منجر به سرقت رفتن کفش یک ورزشکار می‌شود؟ آیا از این پس ورزشکاران علاوه بر دغدغه به نمایش گذاشتن تمام توانمندی‌ها در روز مسابقه باید دغدغه مراقبت ۲۴ ساعته از وسایل خود را نیز داشته باشند؟

رسانه‌ای شدن موضوع «سرقت» در جریان یک میزبانی آن هم از سوی شرکت کننده‌های خود میزبان وجهه خوبی برای دوومیدانی کشور نخواهد داشت و مسئولان فدراسیون باید برای تکرار نشدن این موضوع تدبیر کنند.