«دستور ویلن» علینقی وزیری احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، «دستور ویلن؛ کتاب اول و دوم برای دوره اول و دوم متوسطه‌ی موسیقی» اثر علینقی وزیری توسط موسسه فرهنگی - هنری ماهور منتشر شد.

«دستور ویلن» نخستین اثر مکتوبی است که توسط علینقی وزیری برای آموزش نوازندگی ویلن در موسیقی ایرانی تألیف شده است. پی ریزی این کتاب از سال ۱۳۰۶ ش برای تدریس در مدرسه عالی موسیقی آغاز شد.

پس از تکمیل، نسخه نخستِ آن با عنوان «دستور ویلن، کتاب اول» برای دوره اول متوسطه در اسفندماه ۱۳۱۲ ش به چاپ رسید اما چند سال بعد، بخش دومی نیز برای دوره دوم متوسطه به آن افزوده شد و اثر پیش رو نسخه دوم و کامل شده این کتاب است که برای دوره اول و دوم متوسطه (هنرستان) تدوین شد و در سال ۱۳۱۶ ش به چاپ رسید.