به گزارش خبرنگار مهر، حافظ قشقایی وزنه‌بردار ملی‌پوش کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به دلیل مصدومیت از حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا بازماند.

بر این اساس با غیبت وی، تیم ملی وزنه برداری اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا با ۹ نفر روز دوشنبه به تاشکند ازبکستان اعزام خواهد شد.

قشقایی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان ۲۰۱۹ جهان در تایلند موفق شد تا پس از چهار دهه در سبک وزن افتخارآفرینی کند.

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۲۱ بزرگسالان آسیا و گزینشی المپیک از روز پنجشنبه ۲۶ فروردین در تاشکند ازبکستان آغاز شده که اسامی ملی پوشان ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۷۳ کیلوگرم: میر مصطفی جوادی

وزن ۸۱ کیلوگرم: حسین سلطانی

وزن ۸۹ کیلوگرم: علی میری

وزن ۸۹ کیلوگرم: کیانوش رستمی

وزن ۹۶ کیلوگرم: سهراب مرادی

وزن ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی

وزن ۱۰۲ کیلوگرم: رضا دهدار

وزن ۱۰۹ کیلوگرم: کیا قدمی

وزن ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی