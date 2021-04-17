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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷

در راستای مهار روسیه؛

آمریکا در خاک نروژ سازه نظامی می سازد

آمریکا در خاک نروژ سازه نظامی می سازد

طبق توافقی که برای عملی شدن نیازمند تائید پارلمان نروژ است، دولت اسلو به آمریکا اجازه می دهد تا سازه هایی را با هدف استقرار نیرو در برخی پایگاه های نظامی این کشور دایر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت اسلو از امضای توافقی با واشنگتن خبر داد که محتوای آن تنظیم مقررات فعالیت نظامیان آمریکایی در خاک نروژ است که مرز کوچکی با روسیه دارد.

به این ترتیب، نروژ به آمریکا این اجازه را می‌دهد که در سه فرودگاه نظامی این کشور و یکی از پایگاه‌های دریایی آن، سازه‌هایی را بنا کند.

این در حالی است که آمریکا هنوز مجوز برخورداری از پایگاه‌های نظامی مجزا را ندارد.

البته این توافق که از سوی دولت اقلیت «ارنا سولبرگ» حاصل شده، قبل از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان برسد.

گفته می‌شود که هدف از این توافق، تسهیل و ساماندهی حضور نظامیان آمریکایی برای مواردی چون آموزش، رزمایش و همچنین استقرار سریع نیرو و تجهیزات در صورت وقوع هرگونه جنگ احتمالی است.

این در حالی است که بعد از الحاق به ناتو در سال ۱۹۴۹، نروژ مدعی شد که در شرایط صلح، از میزبانی پایگاه‌های نظامی خارجی یا ذخایر هسته‌ای، خودداری خواهد کرد.

اما به نظر می‌آید که بعد از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴، موضع گیری نروژ در قبال مسکو تا حدی تغییر کرده است.

در خصوص اقدام اخیر نیز، دولت اسلو مدعی است این توافق تاکیدی بر نقش کلیدی نروژ در زیرمجموعه شمالی ناتو است.

نروژ از سمت قطب شمال با روسیه هم مرز است که این از بابت تحولات و جاه طلبی‌های آتی ناتو حائز اهمیت است.

کد مطلب 5190749
مریم خرمایی

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