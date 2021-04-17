به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر کتاب کوچه، کتاب نثرهای ادبی «بی‌پرده با ماه» نوشته عباس نادری به‌تازگی توسط نشر کتاب کوچه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

از عباس نادری پیش از این‌، کتاب‌هایی چون مجموعه‌شعرهای «دلتنگی های بی فرصت»، «دوست داشتن‌ات» و «مقصد با تو رفته است» منتشر شده است.

«بی‌پرده با ماه» مجموعه نثرهای ادبی این‌شاعر و نویسنده را با مضامین عاشقانه و اجتماعی شامل می‌شود که در سه‌فصل گردآوری شده‌اند. تصویرگری این‌کتاب را نیز لیدا معتمد انجام داده است. پیش از چاپ این‌کتاب، دو فصل از این‌اثر در قالب دو مجموعه ادبی توسط موسسه نوین‌کتاب گویا در قالب کتاب صوتی منتشر شده است.

یکی از نثرهای این‌کتاب به این‌ترتیب است:‌

در این شب رها، به سمت هر چه عشق، جاری می شویم. دست هامان ادامه باران است و چشمان مان رودخانه غزل بهاران‌.

جاده در دوردست تنهایی اش سکوت کرده و رد گام هایمان در مه گم شده است.

باران می بارد و ما بوی دوردست ها می شنویم. باران می بارد و بهار، برایمان از کودکی می گوید؛ از سلام به لحظه های دشت و کرت های گندم که با سیراب شدن شان انگار دنیا را به ما می‌بخشیدند؛ انگار ما سیراب می‌شدیم. با جوانه‌ها قد می‌کشیدیم و به دوردست‌ترین واژه‌ها سلام می‌گفتیم.

باران می‌بارد و شوق رویش در دل ما بیدار می‌شود؛ شوق رفتن، شوق شوق‌ها؛ شوق رسیدن.

و صدایی از دوردست، روی لحظه‌ها نقاشی می‌شود:

«ببار بارون، ببار بارون، بهاره»...