بیماران درورزشگاه دستغیب بستری شدند/ادامه محدودیتهای کرونایی فارس

عبد الرضا قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان فارس، گفت: در حال حاضر وضعیت ۲۹ شهرستان استان فارس قرمز و مابقی شهرها نارنجی است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش آمار ابتلاء و بستری مربوط به کرونا، محدودیت‌های ترددی و مشاغل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار فارس تصریح کرد: اکثر بیمارستان‌های استان فارس در بحث بستری مبتلایان به کرونا تکمیل شده و ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب نیز به محل بستری بیماران تبدیل شده است.

قاسم پور تاکید کرد: آنچه که در این موقعیت حساس باید مد نظر قرار داده شود همکاری بیش از گذشته مردم استان فارس است که در حد امکان از منازل خارج نشوند، حفظ فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک را اولویت قرار دهند.