۴۳ وکیل نیکوکار در کنار مددجویان سمنانی؛ ۹ مرکز مشاوره رایگان فعال شد

محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهمترین خدمات حمایتی کمیته امداد، ارائه مشاوره‌ها و خدمات حقوقی و قضایی به خانواده‌های تحت حمایت است.

وی با اشاره به مشارکت وکلای نیکوکار در ارائه این خدمات، افزود: در حال حاضر ۴۳ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان سمنان همکاری دارند که با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خدمات متنوع حقوقی را به مددجویان ارائه می‌کنند تا از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود و زمینه احقاق حقوق قانونی خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به فعالیت ۹ میز خدمت مشاوره حقوقی در نقاط مختلف استان، تصریح کرد: ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم و تهیه دادخواست، شکوائیه و لوایح دفاعیه، پیگیری پرونده‌های قضایی، راهنمایی مددجویان در روند رسیدگی به پرونده‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع ارتقای آگاهی‌های حقوقی و همچنین بهره‌مندی از معافیت هزینه‌های دادرسی، از مهمترین خدماتی است که به جامعه هدف ارائه می‌شود.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات خانواده‌های تحت حمایت، علاوه بر مسائل اقتصادی، ریشه در موضوعات حقوقی و قضایی دارد، خاطرنشان کرد: دسترسی آسان و رایگان به خدمات حقوقی می‌تواند از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده و نقش مؤثری در صیانت از حقوق مددجویان و کاهش مشکلات آنان ایفا کند.