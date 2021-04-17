لزوم تدوین طرح توجیهی جهت موفقیت در سرمایه گذاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای پر رقابت کنونی عدم بررسی دقیق بازار یک محصول قبل از ورود به بازار و تولید آن می‌تواند خسارات جبران ناپذیری برای سرمایه گذار داشته باشد لذا می‌بایست قبل از ورود به بازار و سرمایه گذاری به طور کامل جنبه‌های مختلف پروژه مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد. جهت انجام بررسی‌ها و مطالعات این چنینی مشاوران رتبه بندی شده از سوی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی فنی اقتصادی مورد نظر را طبق استاندارهای یونیدو (بخش اقتصادی سازمان ملل متحد) تهیه و تدوین می‌کنند.

در واقع مشاور طرح توجیهی یا مشاور سرمایه گذاری در چندین بخش مطالعات سرمایه گذاری مورد نظر را بررسی می‌نماید که شامل بررسی سابقه سرمایه گذار یا سابقه متقاضی که این بخش خود شامل بررسی و ارزیابی کامل سرمایه گذار پروژه در خصوص توانمندی‌های بالقوه و بالفعل تیم سرمایه گذار می‌باشد. در دنیای پر رقابت کنونی داشتن مزیت رقابتی تجربه سرمایه گذار شناخت نسبی بازار قبل از سرمایه گذاری بسیار پر اهمیت می‌باشد. بنابراین مشاور طرح توجیهی قبل از انجام مطالعات جامع بازار فنی و مالی با شناخت کامل توانمندی‌های متقاضی احداث کارخانه مشاوره‌های اولیه خود را قبل از هرگونه هزینه کرد در پروژه ارائه می‌نماید چه بسا که در همین ابتدای امر اجرای یه پروژه برای یک سرمایه گذار با توجه به ریسک‌ها و شرایط خاص آن مناسب نباشد.

پس از این مرحله مشاور سرمایه گذاری می‌بایست مطالعات بازار محصول مورد نظر را آغاز نماید. بررسی‌های بازار در یک طرح توجیهی شامل عرضه و تقاضای فعلی یک محصول و انجام محاسبات آماری جهت پیش بینی تولید و تقاضای محصول می‌باشد به طوری که در نهایت نتایج آن منجر به بررسی میزان کمبود یا مازاد محصول مورد بررسی خواهد شد. امکان دارد برخی از پروژه‌ها با هدف صادراتی یا هدف جایگزینی واردات تعریف گردد که در خصوص مورد اول بررسی کامل کشورهای هدف صادراتی شامل میزان واردات محصول و بررسی کامل تعرفه‌های گمرکی کشور مقصد صادراتی ضروری می‌باشد. اگر محصولی در کشور تولید داخلی نداشته باشد در طرح توجیهی مشاور می‌بایست آمارهای دقیق واردات محصول به کشور و بررسی کامل مبداهای وارداتی محصول را مورد ارزیابی قرار دهد تا بدین وسیله میزان کاهش خروج ارز از کشور به واسطه تولید داخلی محصول به عنوان مزیتی انکار ناپذیر و رقابتی مشخص گردد. پس از توجیه پذیر بودن محصول با انجام مطالعات بازار و مشخص شدن حجم و محدوده بازار هدف در مطالعات صورت گرفته مشاور طرح توجیهی با توجه به میزان کمبود بازار بررسی‌های فنی اقتصادی تولید محصول را انجام خواهد داد. در بخش بررسی فنی مباحثی از جمله ظرفیت سنجی محصول یا محصولات طرح روش تولید محصول و همچنین میزان دقیق سرمایه گذاری جهت تولید را برآورد می‌نماید مشاور طرح توجیهی با توجه مشخصات ماشین آلات تولیدی میزان فضای مورد نیاز جهت تولید و شرایط مناسب جهت تولید را برآورد نموده که به تناسب این فضا متراژ زمین مورد نیاز جهت ساخت کارخانه مشخص خواهد شد. بدیهی است هر کارخانه یا تأسیسات تولیدی نیازمند به انرژی می‌باشد امکان دارد یک خط تولید به میزان قابل توجه آب جهت فرآیند تولید نیاز داشته باشد که عدم محاسبه و دقت به این موضوع قبل از سرمایه گذاری زیان بسیاری را متوجه سرمایه گذار نماید چرا که عدم مکانیابی مناسب قبل از سرمایه گذاری امکان انتخاب محلی جهت ساخت کارخانه را منجر شود که دسترسی به آب در آن ناحیه امکان ناپذیر یا بسیار محدود باشد و پس از هزینه‌های کلان جهت ساخت منجر به سربار شدن هزینه‌های گزاف جهت آبرسانی به کارخانه شود در رقابت با سایر رقبا سرمایه گذار را ناتوان نماید.

این موضوع در خصوص سایر یوتیلیتی مورد نیاز کارخانه از جمله برق یا گاز نیز صادق می‌باشد. به طور کلی مشاور طرح توجیهی با بررسی تمامی جنبه‌های یک تولید سرمایه گذار را جهت رسیدن به بیشترین سود راهنمایی می‌کند. یا مثالی دیگر در این خصوص را می‌توان در بخش مواد اولیه تولید ذکر کرد. نحوه دسترسی به مواد اولیه جهت تولید محصول میزان دسترسی یا شرایط دسترسی از جمله هزینه‌های حمل و یا سهمیه ای بودن مواد مثل مواد اولیه ای که از طریق بورس قابل تهیه می‌باشد نیز بسیار پر اهمیت می‌باشد امکان دارد برخی از مواد اولیه وارداتی بوده که شرایط واردات و همچنین تعرفه‌های گمرکی واردات تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده محصول خواهد داشت. پیش بینی دقیق هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت پروژه و نیز هزینه‌های تولید یک محصول به سرمایه گذار کمک خواهد نمود تا برنامه ریزی دقیق و کم ریسکی را جهت بهینه سازی استفاده از منابع مالی نماید.

پس از انجام این بخش از مطالعات مشاور با استفاده از نرم افزارهای مالی از جمله نرم افزار کامفار مدل مالی پروژه را تهیه می‌نماید تا شاخص‌های اقتصادی پروژه و میزان سود آوری طرح توجیهی برآورد گردد. نقطه بازگشت سرمایه گذاری یا نقطه سربه سر پروژه یا نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری و همچنین سایر شاخص‌های مالی از جمله خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری نسبت‌های سودآوری فرد را در خصوص انتظارات خود از سود آوری طرح را روشن می‌نماید به طوری که در تصمیم گیری در اجرای چند طرح مناسب از نظر شاخص‌های بازار زمان کمتر هر پروژه در بازگشت سرمایه و عایدی مناسب‌تر سرمایه می‌تواند در انتخاب طرح بهینه جهت اجرا مؤثر باشد. محاسبه دقیق جریان نقدی یک طرح توجیهی و پیش بینی کمبودهای مالی طرح در مقاطع زمانی مختلف اجرا و بهره برداری از پروژه نیز بسیار نکته مهمی می‌باشد چرا که سرمایه گذار با پیش بینی زودتر بتواند در جذب منابع مالی با هزینه کمتر از کمبود نقدینگی طرح جلوگیری نماید. بازار هدفی که یک سرمایه گذار با صرف هزینه بسیار پس از مدتی کسب نموده با عدم پیش بینی‌های درست از شرایط می‌تواند بازار بالفعلی برای رقبا گردد.

در پایان اینگونه می‌توان نتیجه گیری نمود که عدم هزینه جهت مطالعات قبل از انجام سرمایه گذاری جهت احداث کارخانه یه حتی اجرای یک طرح توجیهی خدماتی سبب تباهی زمان و سرمایه فرد خواهد گردید. چرا که هرچه در فاز صفر پروژه هزینه و زمان بیشتری صرف شود نتیجه آن سود بیشتر در زمان بهره برداری از طرح خواهد بود. از طرفی هزینه‌های مشاوره قبل از سرمایه گذاری در مقایسه با کل رقم سرمایه گذاری یه پروژه بسیار رقم ناچیزی بوده که در مقابل اثر آن در موفقیت یک کسب و کار بسیار چشمگیر خواهد بود. در حال حاضر با توجه کاهش برابری نرخ ریال در مقابل دلار و همچنین نیروی کار ارزان در داخل کشور و سیاست‌های کلان کشور در خصوص تولید داخلی و حمایت از این مقوله به شدت تولید داخلی توجیه پذیر می‌باشد به طوری که بسیاری از بازرگانان که سالیان متوالی به واردات کالا و مواد اولیه مشغول بودند در حال حاضر با توجه افزایش نرخ ارز به تولید محصولاتی که از کشورهای مختلف وارد می‌نمودند مشتاق شده اند بنابراین با شرایط محیا شده فعلی جهت سرمایه گذاری در بخش تولید انجام مطالعات قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری می‌تواند سبب بهره وری سرمایه کشور در جهت تولید هدفمند گردد.

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