آلبوم «تنها» با صدای بهرام حصیری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «تنها» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار موسیقی است که به خوانندگی بهرام حصیری هنرمند پیشکسوت موسیقی کشورمان و همراهی بهنام خدارحمی منتشر شد.

آلبوم «تنها» شامل قطعاتی است که طی سال های متمادی برای این خواننده ساخته و ضبط شده بود. ضمن اینکه تمامی قطعات این آلبوم را بهنام خدارحمی ساخته و ترانه های آن نیز توسط شایا گراوند سروده شده است.

«تو همونی»، «سهم من»، «چی به روز دلت اومد؟»، «خواستی برو خواستی بمون»، «تنها»، «راستی راستی حق من نیست» و «برگرد» عنوان قطعات آلبوم «تنها» هستند.

همایون رحیمیان، علی جعفری پویان، سینا جهان آبادی، پیام طونی (نوازندگان ویولن)، فرشید فرهمند، پیام طونی، پویا حصیری (نوازندگان ویولن سلو)، میثم مروستی (نوازنده ویولا)، داود منادی (نوازنده ویولنسل)، بهنام خدارحمی (نوازنده پیانو و آکاردئون)، بهروز قنسولی (نوازنده قانون)، پاشا هنجنی (نوازنده نی)، امید امیری (نوازنده سه تار)، سعید بطلانی (نوازنده سنتور)، بهزاد خدارحمی (نوازنده تار)، بابک یوسفی (نوازنده کلارینت)، پرویز وزیری (نوازنده فلوت)، حامد فولاد قلم (نوازنده گیتار)، علی دولو (نوازنده پرکاشن)، امیر دباغیان (نوازنده کاخن)، بابک خواجه نوری و داود یاسری (نوازندگان تمبک)، رحیم شب خیز (میکس و مسترینگ) هنرمندانی هستند که با بهرام حصیری و بهنام خدارحمی در این پروژه همکاری کرده اند.

از بهرام حصیری پیش از این آلبوم های «جان عاشق»، «صدای عشق»، «یاد دوست»، «بی تو خاکسترم»، «تصویر خیال»، «شور عاشقانه»، «قناری من»، «بی آشیونه» در همکاری با بزرگان عرصه موسیقی همچون اسدالله ملک، فرهنگ شریف، محمدعلی شیرازی، احمدعلی راغب، اکبر آزاد، تورج نگهبان، همایون خرم، مشفق کاشانی، محمود شاهرخی منتشر شده است.

اخیراً نیز تک قطعه ای به نام «سهم من» از آلبوم «تنها» با صدای این هنرمند منتشر شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته بود.