۱۸ مورد فوت ناشی از ابتلا به کرونا در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵٣٩ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٢ هزار و ٩٠٧ مورد بستری و ٣٢ هزار و ٨٩٩ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد یک هزار و ۷۲۹ مورد افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: تعداد یک هزار و ۴۲۲ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستانها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢۴٧ مورد در بخش عادی، ٢٧ مورد در بخش ICU و حال ۶١ نفر وخیم گزارش شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستانهای اسدآباد ۴٨٩ مورد، بهار ٧١٣ مورد، تویسرکان ٨٣١ مورد، رزن ۵۵٧ مورد، درگزین ۲٢٠ مورد و فامنین ٢٢٨ مورد، کبودراهنگ ٨١٠ مورد، ملایر ۲ هزار و ٣۴۴ مورد، نهاوند یک هزار و ۶۴۵ مورد و همدان ۴ هزار و ٧۴٠ مورد میباشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستانها موارد مثبت بستری میباشد.
وی همچنین افزود که آمار مبتلایان خارج از استان ٣٣١ مورد مثبت میباشد.
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