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۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۲۰:۰۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد؛

۱۸ مورد فوت ناشی از ابتلا به کرونا در همدان

۱۸ مورد فوت ناشی از ابتلا به کرونا در همدان

همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تعداد موارد فوت ناشی از بیماری کرونا در استان همدان با ١٨ مورد جدید به عدد یک هزار و ۷۲۹ مورد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵٣٩ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٢ هزار و ٩٠٧ مورد بستری و ٣٢ هزار و ٨٩٩ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد یک هزار و ۷۲۹ مورد افزایش یافته است.

وی همچنین افزود: تعداد یک هزار و ۴۲۲ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢۴٧ مورد در بخش عادی، ٢٧ مورد در بخش ICU و حال ۶١ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۴٨٩ مورد، بهار ٧١٣ مورد، تویسرکان ٨٣١ مورد، رزن ۵۵٧ مورد، درگزین ۲٢٠ مورد و فامنین ٢٢٨ مورد، کبودراهنگ ٨١٠ مورد، ملایر ۲ هزار و ٣۴۴ مورد، نهاوند یک هزار و ۶۴۵ مورد و همدان ۴ هزار و ٧۴٠ مورد می‌باشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری می‌باشد.

وی همچنین افزود که آمار مبتلایان خارج از استان ٣٣١ مورد مثبت می‌باشد.

کد مطلب 5192348

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