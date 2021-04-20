توقیف کالای قاچاق در قم به ارزش ۸۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسی‌های کل استان‌ها طی روزهای اخیر اقدامات و نتایج بازرسی‌های خود را منعکس کرده‌اند که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور خواهیم کرد:

توقیف و جلوگیری از قاچاق کالا به ارزش ۸۵ میلیارد تومان از گمرک استان قم

قم- در بازرسی از عملکرد اداره‌کل گمرکات استان قم، از قاچاق ۸۵۰ دستگاه گازپرکن خانگی و همچنین سایر تجهیزات صنعتی به ارزش بیش از ۸۵ میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

بازرسی‌کل استان قم اعلام کرده که هیأت بازرسی ضمن بررسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در اداره‌کل گمرکات استان به این نتیجه می‌رسد که در موارد متعددی برخلاف قوانین و مقررات به‌رغم آن‌که بین مشخصات کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق با اسناد گمرکی ارائه‌شده از سوی صاحب کالا، مغایرت‌های قابل‌توجهی وجود داشته است، ولی واحد قضائی و حقوقی گمرکات استان قم در پاسخ به استعلام اداره‌کل تعزیرات استان اعلام انطباق کامل نموده و کالای کشف‌شده که اساساً قاچاق هست را به صاحب آن تحویل می‌دهد. بازرسی استان قم ضمن هماهنگی با دادستان قم و اقدام به هنگام کلیه کالاهای موضوع پرونده را شناسایی و توقیف می‌کند که رسیدگی به این پرونده در حال انجام سیر تشریفات قانونی خود است.

با ورود بازرسی‌کل استان بوشهر از ۱۵۶ هکتار زمین‌خواری جلوگیری شد

بوشهر- از ابتدای سال ۹۹ بیش از ۱۵۶ هکتار از اراضی شهری استان بوشهر با ورود بازرسی کل استان رفع تصرف و از زمین‌خواری ممانعت به عمل آمد. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون جمعاً حدود ۱.۵۵۶.۹۶۰ مترمربع معادل ۱۵۶.۶۹۵ هکتار از اراضی شهری استان با پیگیری و هماهنگی این بازرسی کل توسط فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن استان بوشهر رفع تصرف و به وضع سابق اعاده شده است.

استرداد زمین ۲۰ میلیارد تومانی از بستگان یکی از مسئولان کرمان

کرمان- بازرسی‌کل استان کرمان خبر داد که در جریان بازداشت معاون یکی از ادارات‌کل استان، زمینی که متهم به‌صورت غیرقانونی به نام مادر همسرش کرده بود، مسترد شد. این بازرسی کل همچنین خبر داد که در جریان بازرسی از معاونت یکی از ادارات کل، فردی که ظرف مدت ۴ سال با فریب متقاضیان بیش از ۹۰۰ میلیون تومان از آن‌ها رشوه دریافت می‌کرده را معرفی و وی بازداشت شده است.

زمین‌خواری ۵۰۰ میلیارد تومانی در همدان

همدان- بازرسی کل استان همدان نیز اعلام کرده که طی اقدامی اثربخش از تصرف ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب جلوگیری کرده و آن را به تملک شهرداری درآورده است.