تاسیس دادسرای لواسان به دلیل اهمیت تصرفات غیرقانونی این منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح دادسرای عمومی و انقلاب لواسانات با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار و حوزه قضایی لواسانات به دادگستری ارتقا یافت.

محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم در ابتدا به توصیه امام علی (ع) به اطرافیان مبنی بر رعایت نظم در امور و اصلاح ذات البین اشاره کرد و گفت: عدم رعایت اصول تأکیدی امام علی (ع) به جامعه و بیت‌المال صدمه فراوان زده است، با رعایت و اجرای قانون همه جامعه روی خوش را می‌بیند و تمام امور وفق موازین خواهد بود؛ متأسفانه قانون‌گریزی به یک رسم نانوشته تبدیل شده که پرونده‌های فراوان و نابسمانی‌هایی که با آن مواجه هستیم ناشی از همین مورد است، اگر اصلاح ذات البین سرلوحه کار ما باشد قطعاً مدینه فاضله‌ای خواهیم داشت که در جای جای آموزه‌های دینی و کلام امام علی (ع) به آن تأکید شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: در سال ۹۹، تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارده داشته‌ایم که آمار قابل توجهی است.

حشمتی افزود: برخی از افراد متأسفانه با سوءاستفاده از جایگاه خود و تغییر کاربری اراضی زمین‌هایی را به تصرف خود درآوردند که ارزش عددی آن‌ها نجومی است رسیدگی به همه این موارد بدون خط قرمز در دستور کار است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای مثال در رودبار قصران یک عرصه هفده هکتاری در سال‌های گذشته توسط یکی فردی با قیمت خریداری شد و در طرح توجیهی آن آمده بود که جهت احداث مرکز آموزشی و فرهنگی است ولی اکنون تبدیل به ویلاهایی مجلل و اشرافی شده است. مردم این موارد را می‌بینند و نظاره‌گر هستند ما به این گونه موارد بدون ملاحظه رسیدگی قضایی می‌کنیم.

وی بیان داشت: ما در حد توان خودمان مبارزه و مقابله کرده‌ایم و خوشبختانه مقامات عالی و موثر قوه قضاییه خصوصاً ریاست قوه قضاییه بر پیگیری این موضوعات تأکید فراوان دارند؛ اگر قرار است عده‌ای این تصرفات را در اختیار داشته باشند باید با نظام تسویه کنند وگرنه با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: دادسرای لواسان با پیگیری دادستان کل کشور، تأسیس شد و این ناشی از اهمیت موضوع تصرفات غیرقانونی در منطقه لواسان است. همکاران قضایی که در لواسان مستقر شدند در مقوله مبارزه با فساد و در اجرای منویات دادستان کل کشور آماده باشند.

وی تاکید کرد: رسیدگی‌های دقیق و اتقان آرا باید سرلوحه کار همه ما باشد؛ چرا که هم مردم مطالبه‌گر آن هستند و هم مقامات قوه قضاییه و ما برای اتقان آرا ایستگاه‌ها و فیلترهایی را ایجاد کرده‌ایم که بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم، امیدوارم با یاری خداوند به متون اصلی و باورهای دینی برگردیم و جرایم و پرونده‌ها را به درستی مدیریت نماییم و بتوانیم مردم را به نظام دلگرم کنیم.