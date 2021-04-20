به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رفیعی ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت تحریریه خبرگزاری مهر خراسان شمالی، اظهار کرد: یکی از وظایف رسانه‌ها انتقال و انعکاس گفتمان انقلاب می‌باشد که همان تبیین فرامین رهبر معظم انقلاب است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی انتقال محتوای گفتمان انقلاب اسلامی را حلقه مفقوده رسانه‌ها دانست و گفت: دلیل این امر برنامه زده شدن مسئولان و مردم است.

وی افزود: تمام برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها باید به پیروی از یک نگاه گفتمانی باشد؛ اما اکنون فعالیت‌ها بدون توجه به چرایی آن انجام می‌شود.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به تنظیم سند زیست بوم فرهنگی توسط سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: باید خبرگزاری‌ها اقدام بیشتری در حوزه گفتمان سازی انجام دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی انعکاس اخبار را دیگر وظیفه رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: تبلیغات اسلامی نگاه ویژه‌ای به رسانه‌ها دارد تا بتوانند گفتمان تعقلی را تولید و منتشر کنند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده جوانان انقلابی و روحانیون در کف میدان، افزود: این اقدامات توسط رسانه‌ها بازگو نشده است لذا عموم مردم از این فعالیت‌ها آگاهی ندارند.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به اهمیت مطالبه گری از سوی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌بایست در انتشار اخبار مثبت توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: باید گاهی پرکاری‌ها را بلد کنیم تا مدیران کم کار مورد نقد مردم قرار گیرند.

حجت الاسلام رفیعی در انتها امیدآفرینی را اصلی‌ترین وظیفه رسانه‌ها دانست و گفت: دشمنان به دنبال ناامید کردن مردم هستند تا مشارکت در انتخابات کاهش یافته و استحکام نظام پایین بیاید لذا باید امیدآفرینی کرد.