۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی انجام گرفته است

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زنجان در خصوص بیماری کرونا وضعیت نگران کننده‌ای دارد، گفت: در این میان بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان روزانه ضدعفونی می‌شوند.

وی اظهار کرد: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون بیش از هفت هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی انجام گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کارگران روزانه توسط پزشکانی که در واحدهای درمانی حضور دارند تب سنجی می‌شوند.

یوسفی با بیان اینکه شهرستان‌های زنجان و ابهر بیشترین مبتلایان به بیماری کرونا در استان زنجان را دارند، تاکید کرد: در تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان ماسک و اقلام بهداشتی رایگان در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و خودروهای ایاب و ذهاب هم روزانه چند بار ضدعفونی می‌شوند.

وی ابراز داشت: نظارت‌ها در زمینه رعایت اصول بهداشتی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان با قوت بیشتری انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه در ایام کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شد، گفت: در این راستا عملکرد کار یابی ها در استان بود و برای دو هزار و ۴۵۱ نفر اشتغال ایجاد شد.

یوسفی تصریح کرد: در راستای صیانت از کارگران در برابر ویروس کرونا، تأمین اجتماعی استان خدمات غیرحضوری خود از قبیل بیمه بیکاری و خدمات درمانی را گسترش داده است.