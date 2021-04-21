مشکلات حوزه حریم و ساخت سازهای استان تهران طی ۲ هفته بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات ناشی از دستورالعمل شماره ۷۸۲ سازمان برنامه بودجه در مورد رودخانه جاجرود اظهار داشت: باید جهت صیانت از محیط زیست و منابع ملی که برای ما به امانت گذاشته شده است، کمک کنید.

وی افزود: هر کدام از دستگاه‌های تخصصی باید تدبیر و برنامه داشته و کاری انجام دهیم تا سطح آگاهی مردم در حفاظت از محیط زیست، صیانت از حریم رودخانه و همچنین نسبت به محیط پیرامون بالا برود تا کسانی که این معرفت و سطح آگاهی را دارند، تشویق کنیم و کسانی که رعایت نمی‌کنند، باید تنبیه شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به لزوم مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز عنوان کرد: باید از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنیم و دو سه ماه طلایی برای به نتیجه رسیدن پیش رو داریم تا برخی موضوعات مهم را که می‌تواند کمک کننده باشد را در دستور کار قرار دهیم.

چراغعلی عنوان کرد: طی زمان دو هفته هر کدام از افراد مشکلاتی را که در خصوص حرایم، ساخت و ساز، همچنین دستورالعملی که در بحث مصوبه شورای امنیت بوده و سایر موضوعاتی که به ما ابلاغ شده را بررسی کرده و پیشنهاداتی که برای اصلاح دارند را همراه با شهرداران بررسی کنند تا در ادامه با حضور محیط زیست و سازمان برنامه این موضوعات، تبدیل به پیشنهاد شوند.

وی سپس خاطرنشان کرد: این پیشنهادات بعد از به نتیجه رسیدن به دست مقامات مسئول می‌رسد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.