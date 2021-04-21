ورود کره جنوبی به گروه تولیدکنندگان جنگنده در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کره جنوبی بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز پروژه تولید جنگندههای بومی، از جنگنده جدید فوق پیشرفته خود با نام KF-۲۱ Boramae رونمایی کرد.
بر اساس این گزارش، صنایع هوا فضای کره جنوبی نسل جدید جنگندههای اختصاصی این کشور را معرفی کرده و قرار است از این جنگنده حدود ۴۰ فروند تا سال ۲۰۲۸ تحویل نیروی هوایی این کشور شود.
این جنگنده شباهت زیادی به جنگنده اف ۳۵ آمریکایی دارد. کره جنوبی برای توسعه این جنگنده از کمکهای شرکت لاکهید مارتین بهره برده و قرار است جایگزین جنگندههای قدیمی اف ۴ و اف ۵ در نیروی هوایی کره جنوبی شود.
این جنگنده البته قابلیت پنهانکاری کمتری نسبت به اف ۳۵ دارد و میتوان آن را هواپیمایی بین اف ۳۵ و اف ۱۶ قلمداد کرد. البته هزینه عملیاتی و قیمت پایینتر، مزیت این جنگنده نسبت به اف ۳۵ محسوب میشود.
حداکثر سرعت این هواپیمای دو موتوره ۱.۸ ماخ اعلام شده است. یک ماخ برابر است با سرعت هزار و ۲۳۴ کیلومتر بر ساعت که آن را سرعت صوت مینامند ولی محاسبه آن بسته به قرارگیری هواپیما در محیطهای متفاوت پایینتر از اتمسفر زمین متغیر است.
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